До Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Туск
Планується обговорення проблеми ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції
Сьогодні, 22 січня, до Києва із робочим візитом прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це інформує канцелярія прем'єра Польщі.
Планується обговорення проблем:
- ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції
- блокування кордону польськими перевізниками
Нагадаємо, наприкінці минулого року глава польського уряду Дональд Туск повідомив про плани відвідати Київ й обговорити, серед іншого, і питання блокади кордону.
До слова, увечері 11 січня у центрі Варшави відбулася багатотисячна акція протесту прихильників опозиції, незадоволених політикою нового проєвропейського прем'єр-міністра країни Дональда Туска, який переміг на недавніх виборах.
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