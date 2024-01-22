До Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Туск

Планується обговорення проблеми ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції

Сьогодні, 22 січня, до Києва із робочим візитом прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це інформує канцелярія прем'єра Польщі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Планується обговорення проблем:

ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції

блокування кордону польськими перевізниками

Нагадаємо, наприкінці минулого року глава польського уряду Дональд Туск повідомив про плани відвідати Київ й обговорити, серед іншого, і питання блокади кордону.

До слова, увечері 11 січня у центрі Варшави відбулася багатотисячна акція протесту прихильників опозиції, незадоволених політикою нового проєвропейського прем'єр-міністра країни Дональда Туска, який переміг на недавніх виборах.