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До Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Туск

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Туск
фото: канцелярія прем'єра Польщі

Планується обговорення проблеми ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції

Сьогодні, 22 січня, до Києва із робочим візитом прибув  прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це інформує канцелярія прем'єра Польщі.

Планується обговорення проблем: 

  • ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції
  • блокування кордону польськими перевізниками

Нагадаємо, наприкінці минулого року глава польського уряду Дональд Туск повідомив про плани відвідати Київ й обговорити, серед іншого, і питання блокади кордону. 

До слова, увечері 11 січня у центрі Варшави відбулася багатотисячна акція протесту прихильників опозиції, незадоволених політикою нового проєвропейського прем'єр-міністра країни Дональда Туска, який переміг на недавніх виборах.

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Теги: Польща Дональд Туск

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