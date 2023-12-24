Міноборони пояснило, навіщо Україні ще 500 тисяч солдатів

Військові спробують знайти аргументи, аби переконати і суспільство, і президента в необхідності мобілізувати людей у віці від 25 до 60 років

Лінія зіткнення складає близько 3,5 тисяч кілометрів

Україна мусить обороняти лінію зіткнення з агресором загальною протяжністю близько 3,5 тисяч кілометрів. Саме тому потрібно мобілізувати аж 500 тисяч рекрутів, аби істотно посилити цю лінію, заявив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю «Суспільному».

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«Є стабілізаційні дії, є оборонні, є контрнаступ. Я не буду йти в деталі, але вище керівництво просто хотіло дати відповідь суспільству. Якщо військові кажуть Кабміну: «Дайте, будь ласка, нам енну кількість людей» – звісно, Кабінет Міністрів і Верховна Рада питають, що ми будемо робити з тими, хто вже служить, і що будуть робити люди, яких ми хочемо мобілізувати?», – пояснює Умєров раніше озвучені президентом цифри.

За його словами, військові спробують знайти потрібні аргументи, аби переконати і суспільство, і президента в необхідності мобілізувати людей у віці від 25 до 60 років. Але для цього спершу треба зрозуміти, скільки з цих людей є придатними для служби, тому й потрібен військовий облік всіх категорій.

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«Після цього хочемо окреслити, як ми будемо їм повідомляти, щоб це не було як зараз, на вулицях. Після цього хочемо, щоб категорії людей, яких ми будемо просити мобілізуватись, проходили медичний огляд. І тоді ми їм будемо пояснювати, де та як вони зможуть обрати (військову) професію», – пояснює Умєров.

Нагадаємо, українська влада готує зміни в мобілізації. Найближчими днями у Верховній Раді можуть зареєструвати відповідний законопроєкт.

Також народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла показала, який вигляд має фінальна версія законопроєкту про мобілізацію з урахуванням зауважень Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

До слова, президент України Володимир Зеленський зазначив, що на одній зі ставок розглядалося питання про мобілізацію ще 500 тис. осіб, однак для прийняття такого рішення потрібно більше аргументів. Водночас Зеленський повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації.

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За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, мобілізація додаткових 500 тисяч українців не відбудеться найближчим часом.