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Чи видаватиме Естонія українців для мобілізації? Прем'єрка дала чітку відповідь

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чи видаватиме Естонія українців для мобілізації? Прем'єрка дала чітку відповідь
Gрем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас
фото: AP

За словами прем'єр-міністерки, повернення чоловіків мобілізаційного віку – це справа України

Українці, які перебувають в Естонії і дотримуються правил, не будуть відправлені до України. Про це сказала прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас в інтерв’ю The Kyiv Independent.

За словами Каллас, вона обговорювала це питання з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту в Таллінн цього тижня.

«Президент Зеленський говорив про те, що є люди, які перебувають на полі бою, а є люди, які платять податки Україні, щоб ви могли фінансувати солдатів. Але є також люди, які перебувають в інших країнах, наприклад, в Естонії», – сказала вона. 

Прем’єрка зазначила, що якщо ці люди дотримуються правил, то вони мають повне право перебувати в Естонії.

«Ми точно не будемо робити нічого з нашого боку, щоб видати цих людей. Це справа України – звернутися до людей, які тут перебувають, і попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй батьківщині», – заявила Каллас.

Нагадаємо, міністр МВС Естонії мав намір офіційно повідомити українську владу, що якщо вони хочуть призвати українських громадян в Естонії до армії, то Естонія готова укласти такий договір з Україною. Згодом голова МВС уточнив свою заяву.

При цьому, як повідомлялося раніше, керівник департаменту прикордонної та міграційної політики МВС Естонії Янек Мягі заявив, що уряд Естонії не змушуватиме українських чоловіків, які мешкають на території країни, повертатися в Україну для служби у ЗСУ. 

Нагадаємо, Міноборони України планує призвати на службу до ЗСУ чоловіків призивного віку, які виїхали до Німеччини та інших країн. Відповідну заяву міністр Умєров зробив в інтерв'ю Welt, Bild та Politico. Згодом Міноборони уточнило його заяву щодо повернення чоловіків з-за кордону.

Теги: міністр Міноборони Естонія Кая Каллас

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