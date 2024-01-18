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Франція анонсувала виробництво десятки САУ Caesar для України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Франція анонсувала виробництво десятки САУ Caesar для України
фото з відкритих джерел

У ситуації, коли західна допомога вичерпується, Франція впроваджує у себе режим воєнної економіки

Франція виготовить 78 самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar для потреб Збройних сил України. Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню, передає Le Parisien.

«Франція ініціюватиме фінансування для навчання інших. Україна сама готова надати частину власних ресурсів. Вона щойно купила шість установок Caesar власним коштом, щоб запустити цю ініціативу», – сказав він.

Чиновник наголосив, що у ситуації, коли західна допомога вичерпується, Франція впроваджує у себе режим воєнної економіки.

Крім того, міністр оборони Франції анонсував візит свого українського колеги Рустема Умерова у четвер, 18 січня. Очільники оборонних відомств мають відвідати завод Nexter у Бурже, де і виробляють САУ Caesar.

Раніше повідомлялося, що Франція готується передати Збройним силам України близько 40 далекобійних ракет SCALP, кілька сотень бомб, а також самохідні артилерійські установки (САУ) Caeser, заявив президент Емманюель Макрон.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон планує у лютому відвідати Україну з офіційним візитом та оголосити про новий пакет військової допомоги. 

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ України та Франції поговорили про оборонну допомогу та співпрацю, а також вступ України в ЄС і НАТО та притягнення РФ до відповідальності. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Сежурне прибув до Києва 13 січня. Це його перший офіційний візит до України на цій посаді.

Раніше співрозмовники французького видання Le Figaro в оточенні Сежурне повідомили, що спершу планувалась зустріч президента України Володимира Зеленського з уже колишньою головою МЗС Катрін Колонною, але кадрові перестановки в уряді змінили плани.

Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя після відставки його попередниці Елізабет Борн.

До слова, призначений 9 січня на посаду прем'єр-міністра Франції Габріель Атталь вже став об'єктом насмішок серед журналістів. Преса також відверто кепкує над тим, що цивільного партнера Атталя – Стефана Сежурне відразу ж призначили головою французького МЗС.

Теги: президент Еммануель Макрон Україна навчання фінансування Франція міністр

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