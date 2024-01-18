Франція анонсувала виробництво десятки САУ Caesar для України

У ситуації, коли західна допомога вичерпується, Франція впроваджує у себе режим воєнної економіки

Франція виготовить 78 самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar для потреб Збройних сил України. Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню, передає Le Parisien.

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«Франція ініціюватиме фінансування для навчання інших. Україна сама готова надати частину власних ресурсів. Вона щойно купила шість установок Caesar власним коштом, щоб запустити цю ініціативу», – сказав він.

Чиновник наголосив, що у ситуації, коли західна допомога вичерпується, Франція впроваджує у себе режим воєнної економіки.

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Крім того, міністр оборони Франції анонсував візит свого українського колеги Рустема Умерова у четвер, 18 січня. Очільники оборонних відомств мають відвідати завод Nexter у Бурже, де і виробляють САУ Caesar.

Раніше повідомлялося, що Франція готується передати Збройним силам України близько 40 далекобійних ракет SCALP, кілька сотень бомб, а також самохідні артилерійські установки (САУ) Caeser, заявив президент Емманюель Макрон.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон планує у лютому відвідати Україну з офіційним візитом та оголосити про новий пакет військової допомоги.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ України та Франції поговорили про оборонну допомогу та співпрацю, а також вступ України в ЄС і НАТО та притягнення РФ до відповідальності.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Сежурне прибув до Києва 13 січня. Це його перший офіційний візит до України на цій посаді.

Раніше співрозмовники французького видання Le Figaro в оточенні Сежурне повідомили, що спершу планувалась зустріч президента України Володимира Зеленського з уже колишньою головою МЗС Катрін Колонною, але кадрові перестановки в уряді змінили плани.

Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя після відставки його попередниці Елізабет Борн.

До слова, призначений 9 січня на посаду прем'єр-міністра Франції Габріель Атталь вже став об'єктом насмішок серед журналістів. Преса також відверто кепкує над тим, що цивільного партнера Атталя – Стефана Сежурне відразу ж призначили головою французького МЗС.