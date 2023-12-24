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Нетаньяху сказав Байдену, коли зупинить операцію в Газі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нетаньяху сказав Байдену, коли зупинить операцію в Газі
Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
фото колаж

Ізраїль продовжуватиме війну, поки всі його цілі не будуть досягнуті

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Про це повідомляє канцелярія ізраїльського прем'єра.

«Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху сьогодні ввечері поговорив із президентом США Джо Байденом і висловив йому подяку за позицію США в Раді Безпеки ООН», – ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Нетаньяху дав зрозуміти, що Ізраїль продовжуватиме війну, поки всі його цілі не будуть досягнуті. Серед них – повалення терористичного угруповання ХАМАС і повернення додому заручників, яких утримують палестинські терористи в Секторі Газа.

Раніше повідомлялося, що Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка пропонує збільшити гуманітарну допомогу цивільному населенню в Секторі Гази на тлі операції ізраїльських військових в регіоні проти бойовиків ХАМАС. 

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що кампанія Ізраїлю з викорінення ХАМАСу зі Смуги Гази повинна перейти від широкомасштабної військової атаки до більш точної операції, що дозволить зменшити кількість жертв серед палестинського цивільного населення.

До слова, палестинський радикальний рух ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про тижневе припинення бойових дій в обмін на звільнення 40 заручників. 

Теги: обмін Ентоні Блінкен звільнення населення ХАМАС Ізраїль міністр

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