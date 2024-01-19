Фінляндія готова до можливої агресії з боку Російської Федерації, – прем'єр

Петтері Орпо вважає, що всі країни ЄС і НАТО також повинні бути готові до всіх можливих сценаріїв

«У Фінляндії ми спимо спокійно вночі, ми добре підготовлені»

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запевняє, що його країна почувається безпечно, оскільки добре підготовлена до різних сценаріїв у зв’язку із ймовірною російською агресією. Про це він говорив на пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

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«У Фінляндії ми спимо спокійно вночі, ми добре підготовлені. Проте всі країни ЄС і НАТО також повинні бути готові до всіх можливих сценаріїв», – заявив він.

Прем'єр-міністр Орпо також підкреслив, що Європа повинна продовжувати амбітну військову підтримку України. Він також зазначив, що рішення щодо запланованого пакета економічної підтримки України має бути ухвалено швидко.

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«Нам також потрібно нарощувати потужності європейської оборонної промисловості та нарощувати виробництво боєприпасів», – наголосив фінський прем’єр-міністр.

Очільник уряду Фінляндії вважає, що інвестиції в європейську безпеку мають бути ключовими у програмах ЄС на 2024–2029 роки.

Нагадаємо, Фінляндія вирішила закрити російські школи у трьох містах. Відповідне повідомлення правління Фонду фінсько-російської «Школи Східної Фінляндії», який керує навчальними закладами, надіслало батькам учнів.

У листі від імені генерального директора мережі шкіл Катрі Анттили говориться, що можливе закриття раніше не обговорювалося і стало «повною несподіванкою та шоком» для менеджменту.

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Одна з причин закриття білінгвальних шкіл – необхідність реформувати систему освіти та економити кошти, наголосив представник адміністрації Лаппенранти. За його словами, припинення роботи російсько-фінських шкіл дозволить заощадити місту понад 1 млн євро, які «можна було б використовувати для інших шкіл міста».

Раніше у Гельсінкі відбувся мітинг російськомовних на підтримку закриття кордонів з Росією. Акцію провела група «Ні рашизму у Фінляндії» – вона складається з росіян і російськомовних у Фінляндії, які підтримують дії фінського уряду щодо закриття кордону з Росією. За словами організаторів, закриття кордонів необхідне, щоб Фінляндія продовжувала залишатися безпечною для всіх.

В акції, що відбулася біля будівлі парламенту в Гельсінкі, взяли участь близько 20 осіб. Один із організаторів акції Ілля Канатуш заявив, що їхня група сформувалась на противагу тим росіянам, які мітингують за відкриття кордонів і стали під час своїх протестів виступати від імені всіх російськомовних жителів Фінляндії.