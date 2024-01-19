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Фінляндія готова до можливої агресії з боку Російської Федерації, – прем'єр

Христина Петренко
glavcom.ua
Фінляндія готова до можливої агресії з боку Російської Федерації, – прем'єр
Петтері Орпо вважає, що всі країни ЄС і НАТО також повинні бути готові до всіх можливих сценаріїв
Фото: Getty Images

«У Фінляндії ми спимо спокійно вночі, ми добре підготовлені»

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запевняє, що його країна почувається безпечно, оскільки добре підготовлена до різних сценаріїв у зв’язку із ймовірною російською агресією. Про це він говорив на пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

«У Фінляндії ми спимо спокійно вночі, ми добре підготовлені. Проте всі країни ЄС і НАТО також повинні бути готові до всіх можливих сценаріїв», – заявив він.

Прем'єр-міністр Орпо також підкреслив, що Європа повинна продовжувати амбітну військову підтримку України. Він також зазначив, що рішення щодо запланованого пакета економічної підтримки України має бути ухвалено швидко. 

«Нам також потрібно нарощувати потужності європейської оборонної промисловості та нарощувати виробництво боєприпасів», – наголосив фінський прем’єр-міністр.

Очільник уряду Фінляндії вважає, що інвестиції в європейську безпеку мають бути ключовими у програмах ЄС на 2024–2029 роки.

Нагадаємо, Фінляндія вирішила закрити російські школи у трьох містах. Відповідне повідомлення правління Фонду фінсько-російської «Школи Східної Фінляндії», який керує навчальними закладами, надіслало батькам учнів.

У листі від імені генерального директора мережі шкіл Катрі Анттили говориться, що можливе закриття раніше не обговорювалося і стало «повною несподіванкою та шоком» для менеджменту.

Одна з причин закриття білінгвальних шкіл – необхідність реформувати систему освіти та економити кошти, наголосив представник адміністрації Лаппенранти. За його словами, припинення роботи російсько-фінських шкіл дозволить заощадити місту понад 1 млн євро, які «можна було б використовувати для інших шкіл міста».

Раніше у Гельсінкі відбувся мітинг російськомовних на підтримку закриття кордонів з Росією. Акцію провела група «Ні рашизму у Фінляндії» – вона  складається з росіян і російськомовних у Фінляндії, які підтримують дії фінського уряду щодо закриття кордону з Росією. За словами організаторів, закриття кордонів необхідне, щоб Фінляндія продовжувала залишатися безпечною для всіх.

В акції, що відбулася біля будівлі парламенту в Гельсінкі, взяли участь близько 20 осіб. Один із організаторів акції Ілля Канатуш заявив, що їхня група сформувалась на противагу тим росіянам,  які мітингують за відкриття кордонів і стали під час своїх протестів виступати від імені всіх російськомовних жителів Фінляндії.

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Теги: Фінляндія Європа міністр

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