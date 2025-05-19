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Австрія зробила заяву щодо миротворчої місії в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Австрія зробила заяву щодо миротворчої місії в Україні
фото з відкритих джерел

Наразі Австрія не бере участі у поточних переговорах «коаліції охочих»

В Австрії не виключають можливої участі своїх військових у потенційній миротворчій місії в Україні. Про це в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt заявила федеральна міністерка оборони країни Австрії Клаудіа Таннер, передає «Главком».

Таннер зазначила, що за шість десятиліть австрійські збройні сили показали, що повністю готові і здатні брати участь у потужних міжнародних місіях.

«У конкретному випадку миротворчої місії в Україні це залежатиме від точного характеру мандату, які можливості можуть виникнути для нашого розгортання та чи взагалі потрібна наша участь. Але я не виключаю, що ми будемо брати участь у миротворчій діяльності в Україні, якщо до цього дійде», – каже вона.

Проте наразі Австрія не бере участі у поточних переговорах «коаліції охочих». Міністерка запевняє, що її країна підтримує Україну фінансово та гуманітарно.

«Ми підтримуємо Україну фінансово та гуманітарно. І, звісно, ми були б готові допомогти надати підтримку відповідно до статті 42.7 партнеру по ЄС, на якого здійснено напад», – додала вона.

Раніше заяву щодо введення миротворців в Україну зробив президент Чехії.

До слова, триває 1181-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали 54 авіаційних ударів, скинувши при цьому 80 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1098 дронів-камікадзе та здійснили майже 3700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: Австрія перемир'я переговори війна Україна росія

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