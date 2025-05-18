JJ – переможець Євробачення-2025: що відомо про австрійського співака

Австрія отримала сумарно 436 балів від журі та глядачів

У фіналі Євробачення-2025, що відбувся 17 травня в швейцарському Базелі, перемогу здобув австрійський співак JJ з піснею Wasted Love. Про це повідомляє «Главком».

Композиція, що поєднує елементи опери та поп-музики, принесла Австрії третю перемогу в історії конкурсу після тріумфів у 1966 та 2014 роках.

JJ отримав 258 балів від професійного журі та 178 балів від глядачів, загалом 436 балів.

Що відомо про JJ

Переможець цьогорічного конкурсу – JJ, справжнє ім'я Йоханнес Пітч, народився у Відні в 2001 році в родині австрійського IT-спеціаліста та філіппінської кухарки.

Дитинство провів у Дубаї, де познайомився з поп-музикою через караоке та з оперою завдяки батькові. У 2016 році родина повернулася до Австрії.

Джей Джей навчався у Віденському університеті музики та виконавських мистецтв, а також виступав у Віденській державній опері.

У 2020 році він брав участь у британському шоу The Voice UK, а в 2021 – у австрійському Starmania, де дійшов до фіналу.

Wasted Love – це дебютний сингл JJ, випущений 6 березня 2025 року. Пісня була написана самим JJ у співпраці з Теодорою Шпіріч (представницею Австрії на Євробаченні-2023) та Томасом Тернером.

Композиція поєднує поп, оперу та техно, розповідаючи про біль нерозділеного кохання.

Реакція Джей Джей на здобуту перемогу у фіналі Євробачення. Він приніс Австрії вже третю перемогу на пісенному конкурсі.

Окрім цього, співак вже встиг оскандалитись. Зокрема, стало відомо, що у березні 2025 року в інтерв’ю австрійському агентству APA Джей Джей зізнався, що надихається творчістю російської оперної співачки Анни Нетребко.

Сама ж Нетребко відверто підтримує кремлівський режим. Це викликало хвилю обурення в мережі

Як відомо, після завершення двох півфіналів «Євробачення-2025» прогнози букмекерів дещо змінилися. Однак представникам Швеції гурту KAJ з піснею Bara bada bastu букмекери прогнозували перше місце. Ймовірність їхньої перемоги оцінювалась в 82%.

У фіналі Євробачення-2025 брали участь такі країни: Норвегія, Люксембург, Естонія, Ізраїль, Литва, Іспанія, Україна, Велика Британія, Австрія, Ісландія, Латвія, Нідерланди, Фінляндія, Італія, Польща, Німеччина, Греція, Швейцарія, Португалія, Мальта, Франція, Сан-Марино, Швеція, Албанія, Вірменія та Данія.

Автоматично у фінал пройшли Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. Це країни, які є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU).

А Швейцарія потрапила автоматично у фінал, як країна-переможниця минулорічного конкурсу.