Як «Слуги народу» зробили крок до більшовицького тоталітаризму
«Концепт» передбачає підхід не до людини, як особистості, а до особи
У розмові з Гордоном Андрій Богдан пояснює, чому у списки «Слуги народу» не брали колишніх депутатів. Не тому, що відмовляли корупціонерам, людям нефаховим або антиукраїнським, а тому, що «концепт був таким».
Будь-який «концепт» у політиці чи державному управлінні – крок до фашизму чи більшовицького тоталітаризму через маніпуляцію людьми.
Усі колишні депутати погані, усі українці вбивці або куркулі, усі євреї злодії, усі багаті − олігархи, усі мають бути позбавлені прав, знищені, виселені, розкуркулені. Підхід спільний.
«Концепт» передбачає підхід не до людини, як особистості, а до особи, як частини групи за національною, класовою, майновою ознакою. Цей диктаторський підхід має бути один раз і назавжди знищений разом, а його ініціатори повинні піти з нашого політичного життя.
Кожна людина − творіння Боже, особистість. Кожну людину потрібно оцінювати за тим, що вона зробила позитивного (чи навпаки поганого). Кожного політика – за зробленим для України, планами, намірами, баченням.
Будь-який «концепт» у політиці − спроба дешевої маніпуляції.
Маємо наслідки.
- Олександр Корнієнко: Виганяти Разумкова прямо зараз не треба
- До слова, президент Володимир Зеленський має найбільший антирейтинг серед політиків – такі дані соціологічного опитування компанії Socis, проведеного 11 по 16 грудня.
- Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.
Джерело: блог Миколи Княжицького