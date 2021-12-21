Як «Слуги народу» зробили крок до більшовицького тоталітаризму

Кожна людина унікальна. Лідеру держави про це варто пам'ятати

«Концепт» передбачає підхід не до людини, як особистості, а до особи

У розмові з Гордоном Андрій Богдан пояснює, чому у списки «Слуги народу» не брали колишніх депутатів. Не тому, що відмовляли корупціонерам, людям нефаховим або антиукраїнським, а тому, що «концепт був таким».

Будь-який «концепт» у політиці чи державному управлінні – крок до фашизму чи більшовицького тоталітаризму через маніпуляцію людьми.

Усі колишні депутати погані, усі українці вбивці або куркулі, усі євреї злодії, усі багаті − олігархи, усі мають бути позбавлені прав, знищені, виселені, розкуркулені. Підхід спільний.

«Концепт» передбачає підхід не до людини, як особистості, а до особи, як частини групи за національною, класовою, майновою ознакою. Цей диктаторський підхід має бути один раз і назавжди знищений разом, а його ініціатори повинні піти з нашого політичного життя.

Кожна людина − творіння Боже, особистість. Кожну людину потрібно оцінювати за тим, що вона зробила позитивного (чи навпаки поганого). Кожного політика – за зробленим для України, планами, намірами, баченням.

Будь-який «концепт» у політиці − спроба дешевої маніпуляції.

Маємо наслідки.

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Джерело: блог Миколи Княжицького

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