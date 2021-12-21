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    Думки вголос

    Як «Слуги народу» зробили крок до більшовицького тоталітаризму

    Кожна людина унікальна. Лідеру держави про це варто пам'ятати - Як «Слуги народу» зробили крок до більшовицького тоталітаризму
    Кожна людина унікальна. Лідеру держави про це варто пам'ятати
    фото: president.gov.ua

    «Концепт» передбачає підхід не до людини, як особистості, а до особи

    У розмові з Гордоном Андрій Богдан пояснює, чому у списки «Слуги народу» не брали колишніх депутатів. Не тому, що відмовляли корупціонерам, людям нефаховим або антиукраїнським, а тому, що «концепт був таким».

    Будь-який «концепт» у політиці чи державному управлінні – крок до фашизму чи більшовицького тоталітаризму через маніпуляцію людьми.

    Усі колишні депутати погані, усі українці вбивці або куркулі, усі євреї злодії, усі багаті − олігархи, усі мають бути позбавлені прав, знищені, виселені, розкуркулені. Підхід спільний.

    «Концепт» передбачає підхід не до людини, як особистості, а до особи, як частини групи за національною, класовою, майновою ознакою. Цей диктаторський підхід має бути один раз і назавжди знищений разом, а його ініціатори повинні піти з нашого політичного життя.

    Кожна людина − творіння Боже, особистість. Кожну людину потрібно оцінювати за тим, що вона зробила позитивного (чи навпаки поганого). Кожного політика – за зробленим для України, планами, намірами, баченням.

    Будь-який «концепт» у політиці − спроба дешевої маніпуляції.

    Маємо наслідки.

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    Джерело: блог Миколи Княжицького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: українці президент партія Слуга народу Андрій Богдан
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    Як «Слуги народу» зробили крок до більшовицького тоталітаризму