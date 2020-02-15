«Володимирський центризм». «Слугам народу» роз’яснили, хто вони такі тема дня

Голова партії Олександр Корнієнко на з’їзді партії «Слуга народу», 15 лютого 2020 року

У Зеленського визначились з ідеологією, але ясніше вона від цього не стала

Другий етап з’їзду партії «Слуга народу», що відбувся цієї суботи, 15 лютого, анонсувався ще в листопаді. Тоді, наприкінці осені, «слуги» зібралися на своєму першому офіційному заході після вражаючої перемоги на виборах. Президентській партії треба було насамперед переобрати голову – замість Дмитра Разумкова, який очолив парламент, ним прогнозовано тоді став Олександр Корнієнко. Восени ще відчувався певний драйв та новизна, хоча вже тоді турборежим вже почав давати збої. Але, в принципі, попри окремі невдоволені виступи Максима Полякова та Олександра Дубінського, стало зрозуміло, що з’їзди «Слуги народу» – «не місце для дискусій».

Власне, сьогоднішній другий етап з’їзду це враження тільки закріпив – тотальний «одобрямс» всіх пропозицій центрального апарату навіть без натяку на якісь окремі пропозиції та побажання, яких Корнієнко з посмішкою «очікував» від колег. При цьому нардепи від партії до початку заходу розповідали, що не знають точно усіх подробиць змін, що плануються в партії.

«Собаки, Зеленський – всерйоз і надовго!»

З’їзд проходив паралельно з Мюнхенською безпековою конференцією, де виступав Володимир Зеленський. Тож віп-гостей в бізнесцентрі «Парковий» цього разу помічено не було. Спікер Дмитро Разумков, його заступник Руслан Стефанчук, голова фракції Давид Арахамія захід проігнорували. Не прийшов навіть скандальний Дубінський, який минулого разу влаштував на з’їзді міні-шоу.

Рядовим же членам партії сьогодні стало відомо, що центральний офіс партії остаточно перебазується до фартового «Паркового», де Зеленський та його соратники святкували обидві свої перемоги. «Слуги» можуть дозволити собі оренду такого пафосного та просторого приміщення в центрі Києва – в цьому році їм розписано 140,5 млн грн держфінансування. Частина з цих коштів має піти на освіту депутатів-«слуг» різних рівнів. Власне, саме в ці вихідні проводяться навчання для новообраних депутатів рад і голів обласних територіальних громад, яким пороздавали брошурки «Як керувати громадою». Заняття і лекції проходять на другому поверсі «Паркового». Там вже й облаштовуються меблі для майбутнього офісу.

«Другий поверх вже наш, а скоро буде вся країна!» – жваво розпочав з’їзд Корнієнко. Враховуючи, що вся країна і так знаходиться в руках монобільшості, керівник «Слуги народу» мав на увазі місцеві вибори, які відбудуться цієї осені і рішення про участь в яких було прийнято. Відкривши другий етап з’їзду, Корнієнко надав слово колишньому «чиновнику «ДНР» Василю Савіну, якого сепаратисти в 2015 році кинули за грати і який вийшов на волю під час недавньому обміну 29 грудня. Такого агітатора за Зеленського треба було ще пошукати. Савін розповів захопливу історію, як створював партійну ланку «Слуги народу» в «денеерівських» підвалах»: «А гарячим головам та просто недалеким людям донецькі політв’язні просили передати пару слів без протоколу: врахуйте, собаки, Володимир Зеленський – всерйоз і надовго! Він підняв нас з підвалу, підійме і нашу країну».

Василь Савін, якого звільнили з полону, вважає, що Зеленський прийшов всерйоз і надовго

Однак такий бойовий початок продовження не отримав. Далі пішла рутинна процедура зміни Ради партії. Її розширили удвічі – до восьми людей плюс голова партії. Відповідальність між ними розподілилась так: Артем Культенко (розвиток регіонів), Олександр Качура (партійне будівництво), Анатолій Остапенко (юридичний блок), Ольга Коваль (освітній напрямок), Євгенія Кравчук (комунікації та ідеологія), Роман Грищук (діалог зі спільнотами), Вадим Галайчук (міжнародний напрямок), Сергій Кострійчук (організаційний напрямок, реєстр та облік членів партії). З усіх тільки останній не є народним депутатом, але він балотувався за списком «слуг». За всю вісімку проголосували гамузом без обговорення.

Також Корнієнко запропонував схвалити нову редакцію статуту, бо стара вже не відповідає сучасним викликам. За його словами, нова версія вдосконалює права та обов'язки членів партії, порядок вступу до її лав та проведення фінансового аудиту. Також через велику кількість фейкових кандидатів нібито від «Слуги народу» на парламентських виборах, запроваджується єдиний електронний реєстр справжніх «слуг».

«Чув я чи то снилось мені, що існує країна мрій»

Після того як Євгенія Кравчук показала слайди з планами відкрити канал «Слуга-ТВ», оновити партійний сайт та запустити партійну газету, розпочалося найбільш цікаве на цьому доволі млявому заході. Голова партії мав представити її нову ідеологію – «хто ми такі, що будуємо і як». Сам факт того, що політсила президента, якого підтримали 73% виборців досі шукає ідеологію, дійсно, виглядає дещо комічним. Але такий високий результат Зеленського якраз і став можливим, бо він не демонстрував жодних ідеологічних переконань. І вже після перемоги партія цілком прогнозовано опинилась в тупику. Розмірковуючи про ідеологію, «слуги» раніше неодноразово плутались у свідченнях. Так, головний до цих пір ідеолог партії Руслан Стефанчук казав, що партія притримується лібертаріанських поглядів. Мабуть, через незрозумілість цих поглядів не тільки виборцям, а й багатьом депутатам, Корнієнко свого часу пропонував шукати компроміс між ліберальними і соціалістичними ідеями при цьому не виключаючи елементів консерватизму.

У результаті в Зеленського вирішили не надто заглиблюватись в небезпечну боротьбу ідей і вирішили надокучливе питання так: сьогодні партійна верхівка проголосила своїми ідеї «активного українського центризму». Підводячи до неї, Корнієнко використав улюблений прийом Зеленського, зауваживши, що в країні добре має жити і той, хто слухає шансон, і той, хто слухає «Радіо-Рокс».

«Нас постійно намагалися заштовхнути то в соціалізм, то в лібералізм, – заявив лідер партії. – Я пропоную позбавити себе ідеологічних кайданів. Якщо говорити про якісь дефініції, то це центризм. Активний український центризм. Це центризм, який заперечує політичні крайнощі і радикалізм, але це креативний центризм».





Голова партії Олександр Корнієнко, нарешті, визначився з її ідеологією

Розуміючи, що центристські ідеї, м’яко кажучи, не нові для України, він додав, що це не той боягузливий центризм, до якого звикли за часи незалежності: «Інтереси людини понад усе» – ось формула українського центризму. Маємо перед собою мету – побудову країни мрії для кожного».

Делегати з’їзду не заперечували: центризм – так центризм. Якщо звичну ідеологію «за все добре – проти всього поганого» треба назвати саме так, чому б ні? За даними джерел «Главкому», ідеологами «укроцентризму» були, власне, сам голова партії та політконсультант «слуг» Денис Семенов. «Але ми дійсно соціалісти, коли треба захистити бабусь, і ліберали, коли треба відкрити ринок землі, – запевняли після з’їзду ідеологи партії. – І за нас проголосувала вся країна, тож ми просто маємо бути хорошими для всіх».

В промові Корнієнка був ще один цікавий момент. Він визнав, що минулий рік для «слуг» був «підлітковим» з різноманітними гормональними сплесками, а в 2020 році партія, нарешті, має увійти в дорослий вік. Принаймні з тим, хто вони таки є і що будують, «слуги» для себе нібито визначились, що вже непогано в період статевого дозрівання.

Але іншим ясніше від цього точно не стало.

Павло Вуєць, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»