Зеленський у Мюнхені озвучив тезу, яку багато років повторює Путін (відео)



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Скріншот з відео

Ми з росіянами були одним народом зі «спільними сім’ями»

Уважно послухав виступ Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. Було кілька позитивних пасажів, зокрема, про те, що зі Штатами має бути багато нових проектів, а не лише постійна Санта Барбара з імпічментом. Так само й питання НАТО. Мовляв, скільки можна чекати запрошення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав засновник, голова правління Інституту світової політики і керівник інформаційного агентства «Главком» Віктор Шлінчак.

«Але відверто різонула фраза про те, що до проголошення незалежності ми з росіянами були одним народом зі «спільними сім’ями». Це теза, яку багато років повторює Путін. Він не один раз розповідав, що такої нації як українці взагалі не існує, і Україна – це «недодержава». Бо є єдиний радянський народ», – зауважив голова правління Інституту світової політики.

Тому щось українському президенту треба робити зі своїм «підсвідомим».

«І якщо минулого разу я хвалив виступ Зеленського в сенсі логічної побудови речень, то цього разу все виглядало дивно – мова була кострубата і недорікувата. Сподіваюсь, перекладачі для західної аудиторії зміст вловлювали правильно, бо формулювання українською президенту далось якось важкувато. Може, не виспався?», – зазначив Шлінчак.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Німеччини, де візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки. В рамках візиту президент проведе низку міжнародних зустрічей.

Як повідомлялося, Зеленський зустрінеться з главою МВФ і генсеком НАТО.