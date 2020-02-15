«Слуга народу» збирається ввести електронний реєстр своїх членів



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Слуга народу оновила статут



Фото: facebook.com/sluganarodu.official

«Слуга народу» вводить багаторівневий контроль за вступом у члени партії за допомогою реєстрів відкритих даних

Політична партія «Слуга народу» оновила статут і збільшила кількісний склад свого керівного органу з п'яти до восьми осіб.

Відповідні рішення були прийняті на сьогоднішньому з’їзді партії.

Так, до складу Вищої ради партії увійшли нардепи Євгенія Кравчук (відповідатиме за комунікацію), Олександр Качура (партійне будівництво), Вадим Галайчук (міжнародна робота), Роман Грищук (робота зі спільнотами), Ольга Коваль (освіта і розвиток), Анатолій Остапенко (юридичні питання), Артем Культенко (регіональний розвиток), а також член партії Сергій Кострійчук (організаційно-масова робота).

Під час засідання голова партії Олександр Корнієнко повідомив, що «Слуга народу» вводить зміни до статуту. Так, планується запровадити єдиний електронний реєстр партії, контроль за членством в партії, членські внески.

«Ми вводимо єдиний електронний реєстр членства в партії. Це буде статутний орган у рамках секретаріату. Є позиція реєстратора, який буде відповідати за те, щоб членство було враховано… Ми вводимо багаторівневий контроль за вступом у члени партії за допомогою реєстрів відкритих даних», – зазначив Корнієнко.

Також будуть введені членські внески, які повинні допомогти «сформувати актив» для забезпечення потреб партії. Дана норма раніше була відсутня в статуті.

З’їзд «Слуги народу» також вирішив, що партія братиме участь у місцевих виборах, які відбудуться в жовтні.

Як повідомлялось, упродовж двох днів, 15 та 16 лютого, Центр освіти партії «Слуга Народу» проводить навчання для новообраних депутатів рад і голів обласних територіальних громад.