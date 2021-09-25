«Я вам гарантую»: Тимошенко переконана, що Конституційний суд скасує антиолігархічний закон

У Конституційного суду буде «залізобетонна підстава» для скасування закону про олігархів

Тимошенко вважає, що закон про олігархів був прийнятий з грубим порушенням процедури

Якщо народні депутати звернуться до Конституційного суду щодо порушення процедури голосування за закон про олігархів, то у суду будуть всі підстави для скасування закону. Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» заявила лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Так як процедура була грубо порушена, будь-хто з народних депутатів може зібрати підписи і звернутися до Конституційного суду», – сказала Тимошенко.

Вона переконана, що у Конституційного суду буде «залізобетонна підстава» для скасування закону про олігархів.

«Я вам гарантую, що він буде скасований», – додала Тимошенко.

Нагадаємо, віцеспікер Верховної Ради України, народний депутат Руслан Стефанчук назвав закон про олігархів «початком великого шляху».

Як відомо, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11).

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаними з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» за висновком до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглися скороченого розгляду.