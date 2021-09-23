Опозиція у Раді вимагала відсторонити Стефанчука, але не вистачило голосів

Стефанчук заявив, що регламент не порушувався

Фракції опозиційних партій «Європейська солідарність» та «Голос» подали заяву про відсторонення заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, однак парламент пропозицію не підтримав. Віцеспікерка Олена Кондратюк проводила голосування за це, але набрався лише 61 голос, рішення не прийняли.

Стефанчук подякував «за довіру» та продовжив вести засідання Верховної Ради.

Вимагаючи відсторонення Стефанчука, нардепи від «ЄС» заблокували трибуну парламенту. Депутати скандували «Ганьба!», «Ди-кта-ту-ра» і «Геть диктатуру!». Депутати від «ЄС» Микола Княжицький та Ірина Геращенко підійшли до президії парламенту з вигуками «Лукашенко». Стефанчук на це відповів: «Він не прийде, він в іншій країні».

Обурення депутатів викликала пропозиція голосувати не всі 1270 правок окремо, а визначити «вирішальні» правки та голосувати за них «постатейно», тобто пакетом. Але голови опозиційних фракцій наполягали на голосуванні за кожну правку окремо та звинуватили Стефанчука у порушенні регламенту.

Натомість сам Стефанчук заявив, що регламент не порушувався.

«У мене на руках, починаючи з рішення комітету, лист апарату Ради про правомірність процедури, далі висновок Київського національного університету Тараса Шевченка про те, що це жодним чином не порушує, лист Одеського національного університету, лист Мін'юсту про підтвердження, що ця процедура не порушує. Процедура поблокового голосування застосовувалася на засіданнях ради попереднього скликання», – зазначив депутат.

Згодом Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроект №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Між першим і другим читанням народні депутати внесли до нього 1,3 тисячі поправок. Тим не менш, документ у другому читанні був розглянутий за прискореною процедурою.

Зазначемо, що Руслан Стефанчук наразі головує у парламенті, адже спікер Дмитро Разумков перебуває на лікарняному.

Як раніше повідомлялося, за основу законопроєкту було проголосовано на початку липня, причому із запасом 275 голосами. Вистачило б і 231 голосу представників «Слуг народу», але їм на допомогу прийшли депутатські групи «Довіра» та «За майбутнє» (по 18 голосів).