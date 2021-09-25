Деолігархізація – це початок великого шляху, – Стефанчук

Віцеспікер розповів, які питання важливо розглянути після прийняття закону про олігархів

Стефанчук наголосив, що «питання олігархізації – це питання монополізації економіки»

Віцеспікер Верховної Ради України, народний депутат Руслан Стефанчук назвав закон про олігархів «початком великого шляху». Про це політик заявив у студії передачі «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна», передає «Главком».

«Деолігархізація – це початок великого шляху. Що ще нам треба зробити? Це, безперечно, питання, пов'язані з антитрастовим законодавством, і завершити судову реформу. Це перші кроки», – підкреслив Стефанчук.

Стефанчук наголосив, що «питання олігархізації – це питання монополізації економіки». «Звідси йдуть і тарифи, і управляння політикою та ЗМІ. Тому це перший крок, який ми мали зробити. І ми його зробили», – сказав політик.

За його словами, у парламенті та за його межами чинили опір ухваленню закону про олігархів через його важливість.

«Якби цей законопроєкт був не важливим і малозначимим, я думаю, що не було б такого шаленого опору ні у Верховній Раді, ні за її межами. Аж до «Венеціанки» доскочили, щоб тільки заблокувати його на будь–якому рівні», – додав віцеспікер.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11).

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаними з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» за висновком до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглися скороченого розгляду.