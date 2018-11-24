Яценюк вимагає встановити і засудити винуватців Голодомору



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Арсеній Яценюк у День пам’яті жертв Голодомору: Пам’ятаючи про минуле - ми боремося і виборемо своє майбутнє

Історія ще не поставила крапку в питанні відповідальності за Голодомор, відзначив Яценюк

У суботу, 24 листопада, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк, представники НФ в уряді - міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, міністр юстиції України Павло Петренко, народні депутати фракції НФ та партійці вшанували пам’ять жертв Голодомору біля Меморіалу жертв Голодомору в Харкові. Про це інформує прес-служба політичної сили.

Арсеній Яценюк підкреслив, що радянський більшовицький режим «безбожно знищував українців»: «Приспішники цього радянського режиму сьогодні ведуть дискусію про героїзацію Сталіна та інших злочинців, чиї підписи стоять під указами і рішеннями радянської більшовицької влади у Москві про знищення української нації».

Історія ще не поставила крапку в цьому питанні, підкреслив він: «Винуватці повинні бути встановлені й засуджені - як за злочини голодомору, так і за злочини проти України сьогодні».

«Схиляємо голову перед мільйонами українців, які були вбиті більшовицьким режимом. Схиляємо голови перед десятками тисяч українців, які вбиті у боротьбі за незалежність, у війні, яку розпочала Росія. Але ми йдемо вперед», - сказав Арсеній Яценюк.

«Випробування, які впали на наші плечі, загартували нас. Саме тому Україна є. Саме тому наша нація іде вперед. Пам’ятаючи про минуле, ми боремося і виборемо своє майбутнє», - підкреслив лідер «Народного фронту».

Міністр МВС Арсен Аваков зазначив, що Меморіал жертв Голодомору збудований 2008 року на кошти, які зібрали харків’яни: «Жодних бюджетних коштів».

Меморіал стоїть на кордоні міста Харкова, «що символізує безвихідну ситуацію, в яку тоді потрапляли люди»: «З одного боку - місто. З міста нікого не випускали, стояли загороджувальні загони, добре нагодовані НКВДисти, які розстрілювали людей ось тут, на кордоні Харкова. З іншого боку - люди з харківських сіл, де висіли чорні дошки, куди не можна було завозити продовольство, які вмирали там, намагалися потрапити в місто, і їх теж не пускали».

«У нас за спиною - нинішня Росія, яка не визнає Голодомор. І по українських землях Білгородської області та частини Курської, які зараз знаходяться в Росії, стоять хрести, на яких стидливо написано: «жертвам колективізації», - сказав він.

Зазначимо, в Києві проходить церемонія вшанування жертв Голодомору.

Історик, директор Українського науково-дослідного та освітнього центру дослідження Голодомору Людмила Гриневич повідомила, що на сьогодні науковці говорять про 4,5 млн жертв страшної трагедії.