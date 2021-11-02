Міноборони засекретило інформацію про формування кібервійськ

При Міністерстві оборони створюють спеціальні підрозділи, які протидіятимуть російській пропаганді та дезінформації

Міністерство відмовляється надавати дані про матеріально-технічні та фінансові ресурси, які необхідні для створення такого виду військ

Міністерство оборони України завершило підготовку законопроєкту про створення кібервійськ. Але інформація про їх склад і матеріально-технічне забезпечення засекречена.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит «РБК-Україна».

«Проєкт Закону України про створення та функціонування в системі Міністерства оборони України кібервійськ підготовлений, проводиться його узгодження із зацікавленими підрозділами системи Міноборони», – йдеться у повідомленні.

При цьому міністерство відмовилося надати дані про матеріально-технічні та фінансові ресурси, які необхідні для створення такого виду військ. Там повідомили, що це «інформація з обмеженим доступом».

Президент Володимир Зеленський 26 серпня доручив Кабміну протягом 2 місяців розробити і внести до Верховної Ради законопроєкт про створення кібервійськ, а також провести розрахунок щодо необхідного фінансового та матеріального-технічного забезпечення і кадрового складу кібервійськ.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, чим в Україні займатимуться новостворені кібервійська. За словами Арестовича, кібервійська будуть виявляти джерела, звідки йде дезінформація, та завдавати удари у відповідь.

Радник Банкової пояснив, що спеціальні підрозділи, які протидіятимуть російській пропаганді та дезінформації, створюють при Міністерстві оборони.

Нагадаємо, у червні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що незабаром в Україні буде створено новий рід військ – кібервійська.

«Виклики та загрози у кіберпросторі сьогодні набагато небезпечніші, ніж ядерна зброя, і обмін досвідом у цьому питанні є вкрай важливим», – сказав Данілов.

Як відомо, Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на засіданні 14 травня ухвалила таємне рішення створити кібервійська.

14 травня на засіданні РНБО була затверджена стратегія кібербезпеки на найближчі п'ять років. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, таке рішення прийнято для того, щоб Україна стала передовою у світі країною з кіберзахисту.

Кіберцентр надаватиме послуги кіберзахисту, виявлення та реагування на кіберзагрози як для державних організацій, так і для пересічних громадян. Це захист, який раніше був доступний лише державним структурам.