Віндмана, якому «жартома» пропонували очолити Міноборони України, звільнили з Білого дому



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Александр Віндман заявляв, що йому тричі пропонували стати міністром оборони України. Натомість тодішній секретар РНБО запевняє, що це був жарт

Александра Віндмана. який свідчив у справі про імпічмент, звільнили через кілька годин після того, як Трамп сказав журналістам, що він ним «не задоволений»

Білий дім звільнив радника із національної безпеки США підполковника Александра Віндмана, який свідчив у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

Як повідомляє The Guardian, Віндмана звільнили через кілька годин після того, як Дональд Трамп сказав журналістам, що він ним «не задоволений».

«Сьогодні підполковника Александра Віндмана видворили з Білого дому, де він покірно служив своїй країні та своєму президенту. Лейтенанта Віндмана попросили піти за те, що він казав правду» — заявив адвокат Віндмана Девід Пресман.

Нагадаємо, директор із питань Європи Ради нацбезпеки США Александр Віндман під час публічних свідчень у справі імпічменту Дональда Трампа заявляв, що його прохання до президента України Зеленського про розслідування він сприймає як вимогу.

Також він розповідав, що йому тричі пропонували стати міністром оборони України. Пропозиції надходили від тодішнього секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Данилюка.

Натомість Данилюк стверджує, що жартома пропонував американцю Віндману очолити Міноборони.

Нагадаємо, 5 лютого Сенат США відхилив обидві статті імпічменту президента Дональда Трампа — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу, який розслідував його дії.

Причому, позицію демократів і незалежних кандидатів щодо визнання Трампа винним підтримав також один сенатор з Республіканської партії – Мітт Ромні.

Трамп відреагував на закриття справи про імпічмент жартівливим роликом із собою на обкладинці Time.