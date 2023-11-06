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Заява Фаріон про мову та військових. Нардеп Чернєв звернувся до СБУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Заява Фаріон про мову та військових. Нардеп Чернєв звернувся до СБУ
Чернєв закликав СБУ здійснити перевірку висловлювань Фаріон протягом воєнного стану на предмет вчинення кримінальних злочинів
фото з відкритих джерел

Нардеп прокоментував заяву Ірини Фаріон щодо російськомовних військових у ЗСУ

Народний депутат і заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв закликав Службу безпеки України здійснити перевірку висловлювань ексдепутатки, мовознавиці Ірини Фаріон протягом воєнного стану на предмет вчинення кримінальних злочинів та вжити всіх заходів для недопущення ведення будь-якої підривної діяльності у тилу. Відповідний пост він опублікував у Facebook.

Нардеп прокоментував заяву Ірини Фаріон щодо російськомовних військових у ЗСУ. За його словами, подібні дії є «особливо небезпечними і становлять загрозу національній безпеці України».

Заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв відреагував на слова Фаріон
Заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв відреагував на слова Фаріон
фото: скріншот

«Цим блюзнірством, як на мене, вона поставила знак рівності між окупантами та тими, хто жертвує своїм життям, боронячи Україну. На моє переконання ця особа вже тривалий час цілеспрямовано та системно працює на розкол суспільства та розпалювання ворожнечі між українцями. Особливо підозрілою для мене така діяльність є в контексті радянського минулого Ірини Фаріон. А під час війни такі її дії є особливо небезпечними і становлять, на мій погляд, загрозу національній безпеці України», – написав Чернєв.

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. «Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – написала мовознавиця.

На запитання журналістки про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

До слова, екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів мовознавиці Ірини Фаріон на закиди щодо російської мови серед «азовців».

Теги: Ірина Фаріон Єгор Чернєв СБУ мова військові

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