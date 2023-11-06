Загибель бійців 128-ї бригади: командир запізнився на нагородження

Спершу нагородження було заплановане на 9 годину ранку, але потім його перенесли на 9:30

Командир 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк запізнився на захід до Дня ракетних військ і артилерії, який організували поблизу лінії фронту на Запоріжжі. Про це пише hromadske з посиланням на джерела зі 128-ї бригади.

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Як зазначається, військовослужбовці чекали на комбрига понад пів години, а потім стався ворожий удар, унаслідок якого загинули та постраждали люди.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що спершу нагородження запланували на 9 годину ранку, але перенесли на 9:30. У цей час військові вже були вишикувані й чекали на командира. Близько 10:10 стався російський удар. Комбриг прибув буквально за 2 хвилини після прильоту.

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Джерело видання також зауважило, що росіяни слідкували за бійцями 128-ї бригади з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Однак окупанти помилилися і влучили в будівлю позаду військових, ближче до дороги.

«І виходить, усі ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі 200-ті (загинули – «Главком»). А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися (командири гармат, навідники, артилеристи), їх трохи прикрила стіна будинку, в який попав «Іскандер». За рахунок цього жертв трохи менше», – наводить видання слова одного з джерел. Водночас багато військових отримали поранення від уламків.

Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що російська армія завдала ракетного удару по українській військовій частині в одному з прифронтових сіл Запорізької області. Удар відбувся, ймовірно, під час шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ 3 листопада. Є жертви і поранені серед військових та цивільних.