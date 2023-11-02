В окупований Джанкой автобусами та потягами прибувають мобілізовані окупанти (фото)

Щоб мобілізовані не втікали, окупанти оточили територію вокзалу по обидва боки надземного пішохідного мосту

На території тимчасово окупованого Криму фіксують прибуття нових російських мобілізованих. Серед них велика кількість бурятів, якутів, уйгурів та інших представників нацменшин РФ. Про це повідомляє кримський рух опору «Атеш».

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За даними представників підпілля, мобілізовані окупанти щодня прибувають у Джанкой поїздами та автобусами.

Уточнюється, що більшість із них – середнього віку. «Спеціальний транспорт забирає їх, відвозячи у військове містечко біля аеродрому», – йдеться у публікації.

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Щоб «мобики» не втікали, окупанти оточили територію вокзалу по обидва боки надземного пішохідного мосту. Все це відбувається під наглядом військової «поліції». Для цивільних у Джанкої закрили прохід на вокзал.

Також партизани опублікували в мережі фото новоприбулих російських мобілізованих.

Раніше повідомлялося, що загарбники перекидають техніку і бойовиків в Джанкой. За інформацією, отриманою від партизанів, регулярно вирушають військові вантажні транспорти до аеродрому, що може свідчити про наявність військових сил на цьому об'єкті.