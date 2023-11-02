Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупований Джанкой автобусами та потягами прибувають мобілізовані окупанти (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупований Джанкой автобусами та потягами прибувають мобілізовані окупанти (фото)
Серед прибулих велика кількість бурятів, якутів, уйгурів та інших представників нацменшин РФ
фото: рух опору «Атеш»

Щоб мобілізовані не втікали, окупанти оточили територію вокзалу по обидва боки надземного пішохідного мосту

На території тимчасово окупованого Криму фіксують прибуття нових російських мобілізованих. Серед них велика кількість бурятів, якутів, уйгурів та інших представників нацменшин РФ. Про це повідомляє кримський рух опору «Атеш».

За даними представників підпілля, мобілізовані окупанти щодня прибувають у Джанкой поїздами та автобусами.

Уточнюється, що більшість із них – середнього віку. «Спеціальний транспорт забирає їх, відвозячи у військове містечко біля аеродрому», – йдеться у публікації.

7 фото
На весь екран

Щоб «мобики» не втікали, окупанти оточили територію вокзалу по обидва боки надземного пішохідного мосту. Все це відбувається під наглядом військової «поліції». Для цивільних у Джанкої закрили прохід на вокзал.

Також партизани опублікували в мережі фото новоприбулих російських мобілізованих.

Раніше повідомлялося, що загарбники перекидають техніку і бойовиків в Джанкой. За інформацією, отриманою від партизанів, регулярно вирушають військові вантажні транспорти до аеродрому, що може свідчити про наявність військових сил на цьому об'єкті.

Теги: окупанти військові транспорт вокзал партизани Крим мобілізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На нафтопереробному заводі виникла пожежа
Ворожий дрон влучив у нафтопереробний завод у Кременчуці (фото)
Вчора, 07:52
Російський диктатор Володимир Путін
Росія може виграти від затяжної війни в Ізраїлі – The New York Times
27 жовтня, 07:17
В Україні заявили, що розраховують залучити більше громадян Росії
ЗСУ формує батальйон із росіян. Серед них якути та буряти – Bloomberg
25 жовтня, 08:13
ЦАХАЛ і Південне командування підготували «якісні наступальні заходи для досягнення цілей»
Начальник штабу армії Ізраїлю пояснив, чому відкладається наземна операція в Газі
24 жовтня, 18:50
Та модифікація, яку ми отримали, має дальність стрільби до 165 км, але натомість маса бойової касетної частини складає аж 560 кілограмів
Чому ж так довго довелось чекати на Atacms?
18 жовтня, 13:15
Ворожа ППО активно працювала, але є влучання
В окупованому Бердянську прогриміли вибухи (відео)
17 жовтня, 06:39
Bloomberg: Російські хакери об'єдналися з ХАМАС для кібератак на Ізраїль
Bloomberg: Російські хакери об'єдналися з ХАМАС для кібератак на Ізраїль
10 жовтня, 03:01
ЗСУ повідомили, як прихід холодів позначиться на перебігу бойових дій
ЗСУ повідомили, як прихід холодів позначиться на перебігу бойових дій
6 жовтня, 16:41
На Мелітопольському напрямку окупанти почали активно вивозити органи так званої влади
Готуються до «жесту доброї волі»? У Токмаку окупанти евакуювали родини та закрили магазини
4 жовтня, 10:02

Події в Україні

Залужний повідомив, яку кількість авіації Росія може наростити до кінця року
Залужний повідомив, яку кількість авіації Росія може наростити до кінця року
Коли Україна вперше вдарила по Криму Atacms? Названо дату
Коли Україна вперше вдарила по Криму Atacms? Названо дату
ЗСУ знищили російський літак
ЗСУ знищили російський літак
ЗСУ зупинили десять ворожих атак на двох напрямках – Генштаб
ЗСУ зупинили десять ворожих атак на двох напрямках – Генштаб
В окупований Джанкой автобусами та потягами прибувають мобілізовані окупанти (фото)
В окупований Джанкой автобусами та потягами прибувають мобілізовані окупанти (фото)
Буданов та митрополит Епіфаній провели зустріч (фото)
Буданов та митрополит Епіфаній провели зустріч (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Ексчоловік Емеральд попався на схемі з торгівлі дронами
19K
Скільки українців загинули від початку війни: захмарна цифра ООН
6176
Названо країну ЄС, де українці найчастіше відкривають свою справу
3806
Ілон Маск уже визначив переможця у війні РФ проти України
3450
Рашисти знову стягують до України стару військову техніку (відео)
3104
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Сьогодні, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:12
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 05:01
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Вчора, 19:45

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту