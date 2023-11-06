Удар по Одесі та його наслідки: головне за ніч

Унаслідок російської атаки на Одесу п'ятеро людей отримали поранення

Російська армія завдала удару по Одесі, внаслідок чого було серйозно пошкоджено будівлю Одеського національного художнього музею. На Закарпатті прикордонники затримали 16 чоловіків, які хотіли втекти з України. Бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу між Тайсоном Ф'юрі та Усиком перенесено на нову дату. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 6 листопада, щоб ви були в курсі подій.

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Удар по Одесі

Ввечері 5 листопада в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано рух групи ударних БпЛА типу Shahed з Чорного моря у напрямку Одеси.

Місцеві пабліки повідомляли, що «прилетіло» у самісінький центр Одеси, там утворилася величезна вирва. Унаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення. У травмованих осколкові поранення, їх госпіталізували.

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Через російську атаку було серйозно пошкоджено будівлю Одеського національного художнього музею. Про це розповів міський голова Одеси Геннадій Труханов.

«Трохи туди, трохи сюди і могли б ми позбутися багатьох наших зразків, експонатів, дуже відомих на весь світ. На щастя, цього не сталося», – зазначив мер Одеси.

Про пошкодження музею розповів і голова Одеської ОВА Олег Кіпер, зазначивши, що 6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки.

«Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми «привітали» нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч. У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового обʼєкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», – повідомив Кіпер.

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На Закарпатті прикордонники затримали 16 чоловіків, які хотіли втекти з України

На Закарпатті 16 чоловіків намагалися втекти з України до сусідніх країн. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Повідомляється, що всі затримані – вихідці з різних областей України. У них був спільний намір – незаконно потрапити до сусідніх країн, а саме Угорщини та Румунії.

Бій Усика та Ф'юрі перенесено

Бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі між британським боксером Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком перенесли на початок наступного року. Про це заявив промоутер українського боксера Олександр Красюк.

Після оголошення поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Усиком та Ф'юрі першою датою проведення бою було 23 грудня. Однак, після того, як британець провів виставковий бій з Френсісом Нганну в Ер-Ріяді, представники Тайсона називали нову дату.

«Усик не битиметься 23 грудня. Бій перенесено на початок 2024 року, і ми все встигнемо. Тож зараз Олександр знімає всі відео для майбутнього бою і повертається до свого тренувального табору в Іспанії», – зазначив Карасюк.

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ЦАХАЛ заявив, що розділив Сектор Гази на дві частини

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що зраїльські військові повністю оточили місто Газа і розділили Сектор Гази навпіл. За його словами, війська досягли берегової лінії і утримують її.

«Сьогодні існує північна Газа і південна Газа», – сказав речник ЦАХАЛу.

Він запевняє, що Армія оборони Ізраїлю дозволить цивільному населенню покинути північну частину Гази і поїхати на південь.

США відправили на Близький Схід атомний підводний човен

Центральне командування збройних сил Сполучених Штатів розповіло, що на Близький Схід прибув атомний підводний човен, оснащений балістичними ракетами.

CNN повідомляє, що субмарина класу Ohio рухається по Суецькому каналу в бік Червоного моря.

Зазначається, що військові рідко доповідають про пересування атомних підводних човнів з балістичними ракетами. Зазвичай такі судна працюють в умовах цілковитої таємності.

Вважається, що публічне оголошення про пересування підводного човна на Близькому Сході є чітким сигналом стримування, спрямованим проти Ірану.