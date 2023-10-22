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Білорусь вкотре продовжила військові навчання з РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Білорусь вкотре продовжила військові навчання з РФ
Військові навчання тривають на восьми полігонах
фото з відкритих джерел

Навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року

Білорусь продовжила військові навчання разом з Росією щонайменше до 29 жовтня. Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».

Спільні військові навчання тривають на восьми полігонах:

  • 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 28.10;
  • Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 27.10;
  • Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 28.10;
  • Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 27.10;
  • 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 27.10;
  • 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 29.10;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 29.10;
  • Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 28.10.

Військові навчання на білоруських полігонах безперервно йдуть із 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 78 тижнів.

Нагадаємо, Росія вважає своїм стратегічним завданням втягнути білоруську армію у наземну операцію у війні проти України. Втім за весь період повномасштабного вторгнення цього досягти не вдалося, але спроби не припиняються. РФ досконально володіє інформацією про усі об'єкти критичної інфраструктури на території Білорусі. 

Раніше повідомлялося, що спецслужби Росії та Білорусі мають намір скинути вибухівку з дрона на білоруську нафтобазу, щоб надалі звинуватити в цьому Україну.

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Теги: Білорусь військові навчання військові навчання

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