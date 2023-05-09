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Заявка до книги рекордів Гіннеса: Данілов висміяв найкоротший парад в Москві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Заявка до книги рекордів Гіннеса: Данілов висміяв найкоротший парад в Москві
Данілов: «Страх – головна причина, що змусила кремлівську зграю якомога швидше бігти назад до бункерної нори»
фото з відкритих джерел

Військовий парад, який провели у Москві, став найкоротшим з 1941 року

Військовий парад, який провели у Москві з нагоди 9 травня, став найкоротшим з 1941 року. В РНБО вважають, що його так швидко закінчили через страх чиновників. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Росія подала заявку до книги рекордів Гіннеса про найкоротший військовий парад. Захід «побєдобєсія» на Червоній площі на Москві тривав приблизно 40 хвилин і став найкоротшим із 1941 року», – написав політик.

Також секретар РНБО зазначив, що проведений захід – це парад боягузтва і страху.

«Страх – головна причина, що змусила кремлівську зграю якомога швидше бігти назад до бункерної нори. Страх – це пожиттєвий український подарунок Путіну та його угрупованню», – додав Данілов.

Нагадаємо, у Москві, сьогодні, 9 травня, пройшов святковий парад, присвячений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й неонацистську нечисть.

На запрошення російської сторони прибули: Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану; Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії; Емомалі Рахмон, президент Таджикистану; Сердар Бердимухамедов, президент Туркменістану; Садир Жапаров, президент Киргизстану; Шавкат Мірзійоєв, президент Узбекистану; Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі.

До слова, МЗС жорстко відреагувало на участь іноземних лідерів у параді в Москві. Міністерство розглядає участь лідерів країн як «аморальний та недружній крок щодо України».

Теги: Олексій Данілов РНБО росія парад Книга рекордов Гиннесса

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