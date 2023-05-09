Заявка до книги рекордів Гіннеса: Данілов висміяв найкоротший парад в Москві

Данілов: «Страх – головна причина, що змусила кремлівську зграю якомога швидше бігти назад до бункерної нори»

Військовий парад, який провели у Москві, став найкоротшим з 1941 року

Військовий парад, який провели у Москві з нагоди 9 травня, став найкоротшим з 1941 року. В РНБО вважають, що його так швидко закінчили через страх чиновників. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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«Росія подала заявку до книги рекордів Гіннеса про найкоротший військовий парад. Захід «побєдобєсія» на Червоній площі на Москві тривав приблизно 40 хвилин і став найкоротшим із 1941 року», – написав політик.

Також секретар РНБО зазначив, що проведений захід – це парад боягузтва і страху.

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«Страх – головна причина, що змусила кремлівську зграю якомога швидше бігти назад до бункерної нори. Страх – це пожиттєвий український подарунок Путіну та його угрупованню», – додав Данілов.

Нагадаємо, у Москві, сьогодні, 9 травня, пройшов святковий парад, присвячений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й неонацистську нечисть.

На запрошення російської сторони прибули: Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану; Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії; Емомалі Рахмон, президент Таджикистану; Сердар Бердимухамедов, президент Туркменістану; Садир Жапаров, президент Киргизстану; Шавкат Мірзійоєв, президент Узбекистану; Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі.

До слова, МЗС жорстко відреагувало на участь іноземних лідерів у параді в Москві. Міністерство розглядає участь лідерів країн як «аморальний та недружній крок щодо України».