Ворог знову змінив тактику – Повітряні сили

Серед пріоритетів для атак ворога є західне озброєння, яке партнери надають Україні

Окупанти постійною змінюють свою тактику. Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат зазначив, що восени були масовані обстріли нашого паливно-енергетичного сектору. Тоді ракети летіли фактично щотижня. Далі, з настанням зими часові проміжки ударів ворога почали збільшуватися. Однак, держава-агресор не досягла бажаного ефекту, обстріли продовжилися.

«Таким чином зараз не маючи достатньої кількості крилатих далекобійних високоточних ракет (окупанти – «Главком») будуть застосовувати те, що можуть собі дозволити. Це стосується як ракет повітряного базування Х101/Х555, так і "Калібрів". Їх будуть застосовувати по найбільших пріоритетах, які перед собою ставлять», – зазначив Ігнат.

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Речник додав, що серед пріоритетів для атак ворога західне озброєння, яке партнери надають Україні для оборони та наступальних дій. Однак, можливість обстрілів енергетики виключати не варто.

Крім того, загарбники активно використовують те, що мають на передній лінії фронту. Зокрема, реактивну артилерію, яка може влучати на відстані понад 100 км. Також противник продовжує бити з С-300 та скидати авіабомби.

Нагадаємо, триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.