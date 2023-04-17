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Санкції проти Росії: глави МЗС країн G7 ухвалили важливе рішення

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Санкції проти Росії: глави МЗС країн G7 ухвалили важливе рішення
Контроль за дотриманням антиросійських санкцій посилиться
фото з відкритих джерел

Міністри країн G7 засудили рішення РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі

Глави МЗС країн G7 під час зустрічі в японському місті Каруїдзава домовилися зберігати санкції проти Росії та продовжувати підтримку України.

Глави зовнішньополітичних відомств також домовилися співпрацювати у сфері контролю за дотриманням антиросійських санкцій.

Крім того, вони засудили рішення російської сторони розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Так, головуючий на зустрічі міністра закордонних справ Японії Есімас Хаясі заявив, що це може призвести до ескалації війни.

Раніше єврокомісар із фінансової стабільності Мейрід МакГіннесс заявила, що Євросоюз готується запровадити 11-й пакет санкцій проти Росії. За її словами, ЄС потрібна впевненість у тому, що Росія не зможе знайти жодних способів обійти введені обмежувальні заходи.

До цього представник Єврокомісії повідомив, що країни-члени Євросоюзу та G7 поки не домовилися про зміну стелі цін на російську нафту. За його словами, поки що немає необхідної більшості держав, щоб вирішити це питання, незважаючи на те, що це планувалося зробити до середини березня.

Як повідомлялося, Європейський Союз готує 11 пакет санкцій проти Росії та спробує придушити спроби уникнути економічних санкцій, запроваджених після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Теги: санкції росія війна Україна Велика сімка

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