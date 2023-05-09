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МЗС жорстко відреагувало на участь іноземних лідерів у параді в Москві

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МЗС жорстко відреагувало на участь іноземних лідерів у параді в Москві
Російський диктатора Володимир Путін та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на параді, 9 травня 2023 року
фото: скрін із відео

Міністерство розглядає участь лідерів країн як «аморальний та недружній крок щодо України»

Україна розцінює участь лідерів Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану в так званому «параді перемоги», що пройшов у Москві, аморальним і недружнім вчинком. Про це заявило Міністерство закордонних справ України.

У відомстві наголосили, що голова правлячого режиму РФ Володимир Путін є воєнним злочинцем. Він виправдовував вбивства українців, знищення українських міст та сіл, викрадення українських дітей та репресії проти жителів захоплених українських територій.

Крім того, вночі, напередодні параду, Росія випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 по Києву, щоб «заподіяти іще більше смертей та завдати іще більше руйнувань на українській землі».

«Учасникам була продемонстрована російська військова техніка, яка вже десятий рік поспіль бере участь в неспровокованій агресивній війні Росії проти України», – йдеться в повідомленні.

Відомство додало, що розглядає участь лідерів країн як «аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу».

«Народи Центральної Азії та Кавказу внесли неоціненний вклад в перемогу над нацизмом 78 років тому. Вони не заслуговують на долю бути використаними Кремлем для участі в фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом», – додали в МЗС.

Нагадаємо, у Москві, сьогодні, 9 травня, пройшов святковий парад, приурочений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну про Росії й неонацистську нечисть.

На запрошення російської сторони прибули: Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану; Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії; Емомалі Рахмон, президент Таджикистану; Сердар Бердимухамедов, президент Туркменістану; Садир Жапаров, президент Киргизстану; Шавкат Мірзійоєв, президент Узбекистану; Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі.

На параді була відсутня авіація й танки (окрім музейного Т-34).

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Теги: росія війна Україна парад окупанти

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