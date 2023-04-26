Путін підписав указ про вилучення активів іноземних компаній: що це означає (документ)

Тимчасове управління активами недружніх країн може припинятися за рішенням президента РФ

Володимир Путін підписав указ, згідно з яким РФ може вилучати активи іноземних держав так само, як це відбувається з російськими активами у світі. Відповідно до указу, відповідні заходи стосуються також конфіскації майна російських громадян та компаній.

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Російський президент Володимир Путін підписав указ про вилучення іноземних активів у відповідь. Інформація про це з'явилася у вівторок, 25 квітня.

У документах йдеться про заходи у відповідь у разі вилучення російських активів за кордоном.

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Відповідно до указу, у разі вилучення чи обмеження прав на російське майно за кордоном запроваджується зовнішнє управління на активи недружніх країн у РФ.

Як зовнішній керівник виступить Федеральне агентство з управління держмайном (Росимущество).

Крім того, в указі прописано пункт, згідно з яким тимчасове управління активами недружніх країн може припинятися за рішенням президента РФ.

У документі, який підписав російський президент, зазначено три пункти: частка в «Юніпро» (87,73%, належить Uniper) та два пакети у фінській Fortum (69,8807% та 28,3488%, належить «Фортум Раша» та « Фортум Холдинг»).

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А в компаніях Fortum та Uniper зовнішнє управління вже запровадили з 25 квітня.

Зазначимо, юридична служба Ради ЄС сповістила держави-члени Європейського Союзу про законні повноваження тимчасово використати заморожені активи російського Центрального банку. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела. Йдеться про суму близько $36,8 млрд для фінансування відновлення України.