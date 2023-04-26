Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Путін підписав указ про вилучення активів іноземних компаній: що це означає (документ)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Путін підписав указ про вилучення активів іноземних компаній: що це означає (документ)
Російський президент Володимир Путін підписав указ про вилучення іноземних активів у відповідь
фото з відкритих джерел

Тимчасове управління активами недружніх країн може припинятися за рішенням президента РФ

Володимир Путін підписав указ, згідно з яким РФ може вилучати активи іноземних держав так само, як це відбувається з російськими активами у світі. Відповідно до указу, відповідні заходи стосуються також конфіскації майна російських громадян та компаній.

Російський президент Володимир Путін підписав указ про вилучення іноземних активів у відповідь. Інформація про це з'явилася у вівторок, 25 квітня.

У документах йдеться про заходи у відповідь у разі вилучення російських активів за кордоном.

Відповідно до указу, у разі вилучення чи обмеження прав на російське майно за кордоном запроваджується зовнішнє управління на активи недружніх країн у РФ.

Як зовнішній керівник виступить Федеральне агентство з управління держмайном (Росимущество).

Крім того, в указі прописано пункт, згідно з яким тимчасове управління активами недружніх країн може припинятися за рішенням президента РФ.

У документі, який підписав російський президент, зазначено три пункти: частка в «Юніпро» (87,73%, належить Uniper) та два пакети у фінській Fortum (69,8807% та 28,3488%, належить «Фортум Раша» та « Фортум Холдинг»).

А в компаніях Fortum та Uniper зовнішнє управління вже запровадили з 25 квітня.

Зазначимо, юридична служба Ради ЄС сповістила держави-члени Європейського Союзу про законні повноваження тимчасово використати заморожені активи російського Центрального банку.  Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела. Йдеться про суму близько $36,8 млрд для фінансування відновлення України.

Теги: росія путін компания майно

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виступ президента України Володимира Зеленського у парламенті Австрії, 30 березня 2023 року
Неможливо бути нейтральним, коли в твоїй присутності відбувається зґвалтування
31 березня, 06:10
Звільнення Київщини – це остаточне завершення «Плану Київ за три дні»
Подія, яка вщент зламала божевільні плани Кремля
3 квiтня, 17:37
Незадовго до повномасштабного вторгнення, за інформацією WP, Бістрон зустрічався у Києві з Медведчуком
Росія продовжує підтримувати радикальні німецькі партії, щоб зменшити допомогу Україні
23 квiтня, 13:13
Франція відреагувала на заяву РФ про розміщення ядерної зброї в Білорусі
Франція відреагувала на заяву РФ про розміщення ядерної зброї в Білорусі
26 березня, 23:09
Сили оборони відбили понад 70 атак противника на чотирьох напрямках
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27
ЗСУ повідомили, як вибухи в Джанкої вплинули на кількість «Калібрів» у Чорному морі
ЗСУ повідомили, як вибухи в Джанкої вплинули на кількість «Калібрів» у Чорному морі
31 березня, 09:00
Головування в Раді Безпеки ООН здійснюється почергово між членами Радбезу та змінюється щомісяця
Головування Росії в Радбезі ООН: які країни виступили проти
1 квiтня, 12:08
фото ілюстративне
У Франції підтвердили загибель добровольця в Україні
2 квiтня, 12:06
Українці тримають оборону та змушуют ьпротивника панікувати
«У них там бункери під землею»: окупант скиглить, бо росіяни не можуть прорвати оборону ЗСУ
8 квiтня, 18:58

Економіка

Путін підписав указ про вилучення активів іноземних компаній: що це означає (документ)
Путін підписав указ про вилучення активів іноземних компаній: що це означає (документ)
Єврокомісія розширила список заборонених до імпорту товарів з України і назвала умову
Єврокомісія розширила список заборонених до імпорту товарів з України і назвала умову
Лавров звинуватив США у руйнуванні економіки РФ
Лавров звинуватив США у руйнуванні економіки РФ
Підняли на 130%: Туреччина вводить нове мито на імпорт зерна
Підняли на 130%: Туреччина вводить нове мито на імпорт зерна
Євросоюз виділив Україні €1,5 млрд допомоги
Євросоюз виділив Україні €1,5 млрд допомоги
Євросоюз запустив платформу спільних закупівель газу
Євросоюз запустив платформу спільних закупівель газу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
У Лаврі комісія виявила специфічну знахідку
38K
Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання
22K
Хабар за групу інвалідності. На Хмельниччині суд сенсаційно виправдав голову медкомісії
17K
Окупанти підчепили небезпечну хворобу, коли рили окопи на Запоріжжі
8141
Міністр освіти розповів, яка у нього зарплата
7254
Українські воїни перейшли мінне поле і підірвали ворожу техніку на очах у росіян (відео)

Новини

Окупанти спорудили мережу траншей вздовж лівого берега Дніпра (відео)
Сьогодні, 07:51
День пам'яті про Чорнобильську катастрофу: що важливо пам'ятати про трагедію
Сьогодні, 07:19
Окупанти обороняються на півдні і ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Додому повернули депортованих дітей – їм довелося пройти через допити у РФ і Білорусі
Сьогодні, 06:30
Ворог атакував дронами-камікадзе Запоріжжя
Сьогодні, 01:51
Під Бахмутом зник ексфутболіст «Шахтаря»: рідні звернулися за допомогою (фото)
Сьогодні, 01:36

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту