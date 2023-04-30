Передчуття громадянської війни у Росії

На відомій картині Сальвадора Далі «Передчуття громадянської війни», виявляється, зображена епохальна сутичка між Пригожиним та Шойгу

Пригожин, Кадиров та різні ПВК, що конфліктують з керівництвом армії та один з одним, відкривають у Росії час отаманщини

Передчуття громадянської війни. Хоча яке передчуття. Перші ознаки очевидні. А драйвером її став Євген Пригожин. Він уже відкрито збунтувався проти військового керівництва. Пригожин заявив, що якщо не буде вирішено проблему з постачанням боєприпасів для «Вагнера», ПВК залишить позиції в Бахмуті та оголить фронт. Так і написав Шойгу, а потім повідомив про це місто та світ.

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В умовах воєнного часу така загроза називається заколотом. Якби це сталося в будь-якій армії під час Першої чи Другої світової війни, це була б екстраординарна надзвичайна ситуація. Подібний бунтівник з числа військового керівництва був би негайно заарештований і, найімовірніше, розстріляний.

А ось під час громадянської війни така поведінка польових командирів цілком буденна: оголив фронт, пішов у тил, підняв заколот, вдарив по своїх конкурентах.

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Пригожин, Кадиров та різні ПВК, що конфліктують з керівництвом армії та один з одним, відкривають у Росії час отаманщини, тобто «домінування неконтрольованих збройних формувань в умовах відсутності чи недостатності державної влади». А це і є найнебезпечніша форма Громадянської війни.

Пам'ятайте гасло Леніна: «Перетворимо імперіалістичну війну у війну громадянську». Ще один лисий у кепочці на броневичку «може повторити».

Наступний крок – військові сутички між армійськими частинами та ПВК Вагнера. Вони можуть початися після нових поразок російської армії, коли лампаси і найманці намагатимуться звалювати один на одного відповідальність і ділити ресурси, що тануть.

P.S. На відомій картині Сальвадора Далі «Передчуття громадянської війни», виявляється, зображена епохальна сутичка між головою Пригожина та дупою Шойгу чи навпаки, але це нічого не змінює, зрозуміти, де в них що, все одно неможливо.