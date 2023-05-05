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Російські пілоти «трясуться» через ЗРК Patriot – Ігнат (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські пілоти «трясуться» через ЗРК Patriot – Ігнат (відео)
Військовий зазначив, що ЗРК Patriot не будуть ставити на кордоні з Росією
фото з відкритих джерел

ЗРК Patriot створюватиме додатковий психологічний тиск на російських окупантів

Американські зенітно-ракетні комплекси Patriot, які передали Україні для захисту від російської агресії, матимуть додатковий психологічний тиск на російських пілотів. Про це в інтервʼю LIGA.net розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Військовий зазначив, що ЗРК Patriot не будуть ставити на кордоні з Росією, бо тоді вони будуть потрапляти в зону ураження російської артилерії. Тому комплекси будуть розміщувати віддалено, але однаково вони можуть стати дієвим аргументом навіть з точки зору психологічного тиску на ворога.

«Пілот Су-35, знаючи, що він потенційно перебуває в зоні досяжності такої системи… Уже колінки будуть труситися. Він буде реагувати на це, фактор самозбереження. Він думатиме: «Я ту бомбу раніше запущу, на 10-15 км, хто там буде знати?» Ну, і впаде вона десь там у Бєлгороді... А якщо комплекси почнуть ще їх нищити… Я думаю, таке станеться», – сказав Ігнат.

Однак лінія зіткнення є дуже довгою, а Patriot надійно може діяти в радіусі 100-150+ км, зауважує речник ПС. Тому таких систем, а також європейських далекобійних ЗРК Samp-T, треба більше.

Нагадаємо, триває 436-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби підрозділи Сил оборони відбили близько 60 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Раніше Ігнат заявив, що ворог знову змінив тактику. Серед пріоритетів для атак ворога є західне озброєння, яке партнери надають Україні. Військовий зазначив, що восени були масовані обстріли українського паливно-енергетичного сектору. Тоді ракети летіли фактично щотижня. Далі, з настанням зими, часові проміжки ударів ворога почали збільшуватися. Однак, держава-агресор не досягла бажаного ефекту, обстріли продовжилися.

Теги: ЗСУ росія Patriot пілот війна

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