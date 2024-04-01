Закликала вбивати українських дітей: Симоньян отримала нову підозру від СБУ

Маогарита Симоньян очолює міжнародний рупор Кремля – телеканал «RT» і входить до медійного пулу Путіна

Симоньян регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді «авторських» дописів на власному Телеграм-каналі та в ефірах російських телеканалів

Служба безпеки України повідомила про підозру за кількома статтями головній редакторці російського телеканалу RT Маргариті Симоньян, яка очолює міжнародний рупор Кремля – телеканал «RT» і входить до медійного пулу Путіна. Про це відомство повідомило 1 квітня.

За даними слідства, вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення РФ та воєнні злочини російських окупантів.

Серед нових задокументованих злочинів фігурантки є публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року.

Крім цього російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України.

Фігурантка регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді «авторських» дописів на власному Телеграм-каналі та в ефірах російських телеканалів.

Насамперед мова йде про її участь у телевізійній передачі ще одного ворожого пропагандиста – Володимира Соловйова.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Симоньян про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 442 (геноцид);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Симоньян регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді «авторських» дописів на власному Телеграм-каналі та в ефірах російських телеканалів. фото пресслужба СБУ

Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

Британська газета Financial Times опублікувала результати онлайн-опитування англо-українського соціологічного проекту OpenMinds про теракт у підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Холл». Газета пише, що більшість опитаних росіян повірили у версію Кремля про те, що до теракту причетна Україна. На сайті проекту результати дослідження поки що не опубліковані.

«Опитування, проведене невдовзі після нападу, показало, більшість росіян вважають, що за ним стоїть Київ, хоча, враховуючи, що президент Володимир Путін пригнічує інакодумство, як і раніше, важко визначити, наскільки щире зростання антиукраїнських настроїв у Росії», – пише FT.

У ході дослідження, на яке посилається Financial Times, опитали 652 особи. Більше 50% з них вважають, що відповідальність за теракт несе українська влада. Трохи більше ніж чверть респондентів (27%) поклали відповідальність за атаку на «Ісламську державу». Ще 6% респондентів звинуватили у теракті так званий колективний Захід. Найменше опитаних заявили, що до теракту причетна влада РФ або колишні учасники вторгнення в Україну.