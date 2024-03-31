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Підкуплені євродепутати та дезінформація: хто допоміг викрити мережу впливу Медведчука у ЄС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Підкуплені євродепутати та дезінформація: хто допоміг викрити мережу впливу Медведчука у ЄС
Мережа Медведчука платила політикам гроші за вихваляння Росії та диктатора Володимир Путіна в європейських медіа
фото: «Радіо Свобода»

Медведчук разом із колишнім генпродюсером телеканалу «112 Україна» намагалися провести в Європарламент якнайбільше проросійських політиків

Напередодні червневих виборів до Європарламенту чеська контррозвідка викрила в Празі проросійську мережу впливу на євродепутатів, за якою стояв кум путіна Медведчук, повідомляло Politico.

За даними джерел «Главкома», цю мережу вдалося викрити завдяки допомозі СБУ. Серед іншого, мережа платила політикам гроші за вихваляння Росії та диктатора Володимир Путіна в європейських медіа, а також публікувала антиукраїнські та антиєвропейські матеріали на власному сайті «Голос Європи». Ціллю було провести в Європарламент якнайбільше проросійських політиків.

Сайт «Голос Європи» Медведчук запустив разом із колишнім генпродюсером телеканалу «112 Україна» Артемом Марчевським. Європейський політичний фан-клуб Путіна зазнав серйозного удару, адже зараз багато євродепутатів вимагають ретельного розслідування російського впливу та покарання для «колег», які відпрацьовували гроші РФ.

Нагадаємо, що 27 березня Чехія запровадила санкції проти підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука, якого минулого року обміняли на 200 полонених захисників «Азовсталі».

Як повідомляв «Главком», Віктор Медведчук та члени його родини купували рухоме і нерухоме майно за гроші, отримані злочинним шляхом. Вказані кошти (не менше ніж $1 млрд) надали представники спецслужб Росії (ФСБ) на підготовку до війни.  

Як відомо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука.

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Теги: Віктор Медведчук пропаганда Європейський союз Європа

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