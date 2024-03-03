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Держслужбовці евакуюються з Херсона? Росіяни запустили новий фейк

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Держслужбовці евакуюються з Херсона? Росіяни запустили новий фейк
Повідомлення про так звану евакуацію держслужбовців із Херсона перед «наступом Росії» не відповідає дійсності
фото з відкритих джерел

Центр протидії дезінформації пояснив, як пропагандисти намагаються залякати населення півдня України

Росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України. Пропагандисти поширюють новий фейк про нібито «евакуацію держслужбовців із Херсона». Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД).

«Інформація про те, що буцімто відбувається евакуація держслужбовців з міста Херсон перед «наступом Росії» не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦПД, метою нового російського фейка є посилити паніку серед українського населення.

«У РФ немає ресурсів для наступу на Херсон», – запевнив Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо, що, за даними української розвідки, пік російської антиукраїнської дезінформаційної кампанії «Майдан-3» міститиме маінпуляції, істерики і нагнітання ситуації стосовно мобілізації і рішень української влади.

Крім того, російські пропагандисти розповсюджують інформацію про те, що Україна нібито готується до здачі Харкова. Такі вкиди є фейковими.

Раніше російська пропаганда вигадала фейк про головнокомандувача Збройних сил України Валерія Сирського. Росіяни поширювали інформацію про те, що в генерала-полковника є «прийомний син в Австралії».

Теги: пропаганда чиновник Херсон евакуація фейк

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