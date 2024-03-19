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Скандал із фільмом про російських окупантів. Україна висловила протест австралійському телеканалу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Скандал із фільмом про російських окупантів. Україна висловила протест австралійському телеканалу
Посольство України вважає, що показ фільму Шона Лангана принизив тисячі невинних українців, вбитих російськими окупантами
фото з відкритих джерел

Посольство України в Австралії і посол Василь Мирошниченко засудили показ фільму британського режисера Шона Лангана, який відзняв війну очима росіян і показав їхнє життя на фронті

Австралійський національний мовник ABC в понеділок, 18 березня, показав в ефірі передачі Four Corners документальний фільм британського режисера Шона Лангана «Українська війна: Інша сторона» (Ukraineʼs War: The Other Side), який висвітлює війну зі сторони російських окупаційних військ. 

Демонстрація стрічки, яка показує війну очима росіян, викликала різку критику українського посольства і української громади Австралії. 

Реакція української сторони

Посольство України в Австралії і посол Василь Мирошниченко засудили показ фільму. Дипмісія назвала стрічку «еквівалентом чаші блювоти», яка повторювала російську пропаганду, історичні викривлення, безліч кричущої брехні та всіляко підігрувала кремлівським наративам.

Посольство вважає, що показ фільму принизив тисячі невинних українців, вбитих російськими окупантами. «Австралійському телеканалу має бути соромно, що він виставляв в ефір таке тотальне сміття», –  йдеться у заяві.

Посол України Мирошниченко окремо вимагає зустрічі з керуючим директором ABC Девідом Андерсоном і поскаржився міністру комунікацій Мішель Роуленд. Вона сказала послу, що редакція ABC незалежна і будь-які претензії слід направляти керівництву каналу.

Федерація українських організацій Австралії заявила, що фільм дав російським солдатам майданчик для виправдання жорстокого вторгнення, а глядачі у стрічці бачать, як Ланган потискає руки, обіймається й усміхається окупантам, слухаючи «грубу брехню, ненависть і заклики до геноциду».

7 фото
На весь екран
Федерація українських організацій Австралії заявила, що фільм дав російським солдатам майданчик для виправдання жорстокого вторгнення
фото: Australian Federation of Ukrainian Organisations

Відповідь АВС

Як пише The Guardian, телеканал вирішив захищати свою позицію і стверджує, що цей «складний» фільм пропонує аудиторії рідкісний погляд на життя російських солдатів і є «важливим внеском» у репортажі про війну. ABC заявляє, що фільм є лише однією з серії програм про російсько-український «конфлікт», які транслюються на Four Corners.

Як відомо, документальний фільм журналіста Шона Ланґана «Українська війна: Інша сторона» (Ukraineʼs War: The Other Side) вперше показали на британському телеканалі ITV1 19 лютого. Автор стрічки тричі відвідав окопи російських військових, які воюють проти України, і навіть провів з ними деякий час під Авдіївкою. У фільмі він надає слово загарбникам.

Раніше ми повідомляли, що під час фестивалю російського кіно у Франції, який проходив з 7 по 17 березня, відбувся показ фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Посольство України у Франції зреагувало на цей випадок і звернулося до компетентних владних інституцій Франції, зокрема до міністерства культури, щодо кричущого випадку привласнення організаторами Фестивалю російського фільму у Парижі та у місті Таверні (столичний регіон) української кінематографічної спадщини.

«Культура продовжує цинічно використовуватися для легітимізації російської агресії. Відомо, що роками цей фестиваль «російського фільму» спирався на підтримку російської влади. Очевидно, що, незважаючи на ніби формальну зміну акцентів організаторами, їх методи багато в чому залишаються незмінними», – заявили в українському посольстві.

«Тіні забутих предків» Сергія Параджанова включив до своєї програми так званий Фестиваль «російського фільму», який організувала асоціація «Інша Росія». Це вже 10-й подібний захід, цього року його присвятили пам’яті Олексія Навального.

«Ми вважаємо, що навіть у ці неспокійні часи, попри насильство з боку нинішньої влади, необхідно продовжувати захищати і просувати російську культуру, зокрема, у сфері кіно», – йдеться в тексті-запрошенні організаторів фестивалю. Вони закликають «відкрити та перевідкрити найкраще з російського кіно, минулого та сьогодення».

Однак організатори фестивалю російського кіно не врахували той факт, що Сергій Параджанов був одним із головних символів дисидентського руху та боротьби українців із радянським режимом та відбував покарання у російській в’язниці.

Теги: Австрія пропаганда війна фільм Василь Мирошниченко конфлікт

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