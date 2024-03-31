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Путін зміг переконати росіян, що до теракту в «Крокус Сіті Холлі» причетна Україна – опитування

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін зміг переконати росіян, що до теракту в «Крокус Сіті Холлі» причетна Україна – опитування
Увечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина
фото з відкритих джерел

Понад 75% учасників опитування вважають Путіна «найнадійнішим» або «абсолютно надійним» джерелом інформації про атаку

Британська газета Financial Times опублікувала результати онлайн-опитування англо-українського соціологічного проекту OpenMinds про теракт у підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Холл». Газета пише, що більшість опитаних росіян повірили у версію Кремля про те, що до теракту причетна Україна. На сайті проекту результати дослідження поки що не опубліковані.

«Опитування, проведене невдовзі після нападу, показало, більшість росіян вважають, що за ним стоїть Київ, хоча, враховуючи, що президент Володимир Путін пригнічує інакодумство, як і раніше, важко визначити, наскільки щире зростання антиукраїнських настроїв у Росії», – пише FT .

У ході дослідження, на яке посилається Financial Times, опитали 652 особи. Більше 50% з них вважають, що відповідальність за теракт несе українська влада. Трохи більше ніж чверть респондентів (27%) поклали відповідальність за атаку на «Ісламську державу». Ще 6% респондентів звинуватили у теракті так званий колективний Захід. Найменше опитаних заявили, що до теракту причетна влада РФ або колишні учасники вторгнення в Україну.

Путін зміг переконати росіян, що до теракту в «Крокус Сіті Холлі» причетна Україна – опитування фото 1

Респонденти віком 18-30 років, які виступають проти війни в Україні, були більш схильні звинувачувати у нападі ІДІЛ, а не Київ. Серед противників вторгнення загалом 50% звинувачують у теракті ісламських радикалів, тоді як серед прихильників війни таких 12%.

Путін зміг переконати росіян, що до теракту в «Крокус Сіті Холлі» причетна Україна – опитування фото 2

Крім того, за даними опитування OpenMinds, понад 75% учасників опитування вважають Путіна «найнадійнішим» або «абсолютно надійним» джерелом інформації про атаку.

Соціолог і директор «Левада-центру» Денис Волков сказав Financial Times, що якщо російська пропаганда та влада звинуватить у теракті Україну, то люди повірять цьому, оскільки інформаційний простір у Росії практично повністю контролюється.

Нагадаємо, після теракту в «Крокус Сіті Холлі» у Москві різко збільшилася кількість справ про порушення правил в'їзду до Росії іноземцями. До прикладу, лише за 25 березня у столичних судах зареєстрували 784 такі ухвали, за весь минулий тиждень їх було 1106. Здебільшого у них йдеться про видворення за межі країни.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. Згодом концертний зал загорівся.

Як повідомлялося, терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську. Такої ж версії притримується Білий дім.

До слова, Басманний суд Москви обрав запобіжний захід чотирьом чоловікам, затриманих за підозрою у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» 22 березня.

Стало відомо, що після нападу на концертний зал «Крокус Сіті Холл» у Росії посилилася антимігрантська риторика, що загрожує перерости у міжетнічну ворожнечу всередині РФ.

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Теги: теракт Ісламська держава Україна держава президент влада пропаганда путін стрілянина

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