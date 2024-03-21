«Російські війська гадки не мають, за що воюють» – адмірал НАТО

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Війна Росії проти України ніколи не була пов’язана з реальною загрозою безпеці з боку України чи НАТО. Про це сказав голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

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«Ця війна ведеться тому, що президент Путін боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка фізична зброя на землі, – демократії», – сказав він.

«Якщо Український народ матиме демократичні права, то незабаром і народ Росії теж забажає справжніх демократичних прав. Ось про що ця війна насправді», – наголосив Роб Бауер.

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Він зазначив, що у Росії існує лише право сили, а верховенство права – лише фасад.

«Це – театр, який влаштувало керівництво, щоб обдурити людей і дати їм повірити, що вони також відіграють важливу роль», – підкреслив голова Військового комітету НАТО.

Роб Бауер під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну»

На думку Бауера, Росія відчайдушно намагається створити образ сили, але демонструє лише слабкість.

«Не існує пропаганди такого масштабу, яка могла би приховати всі ті труни, які повертаються до РФ. Не існує такої пропаганди, яка могла би знайти відповіді на питання родин загиблих солдатів», – сказав він.

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«Як і жодна пропаганда не може приховати правди про те, що президент Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. А як би він їх досяг? Російські війська гадки не мають, за що воюють. А ви знаєте, за що воюєте. Ви боретеся за саму цивілізацію», – підкреслив голова Військового комітету НАТО.

На думку Бауера, Росія відчайдушно намагається створити образ сили, але демонструє лише слабкість

Він наголосив, що зараз настав вирішальний момент.

«І було би страшною історичною помилкою дати президенту Путіну перемогти. Це було би для всіх нас небезпечно, тому що результат цієї війни впливатиме на долю всього світу», – резюмував він.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».