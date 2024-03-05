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«Евакуація Харкова»: росіяни поширюють новий фейк

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Евакуація Харкова»: росіяни поширюють новий фейк
Повідомлення про так звану евакуацію перед «наступом Росії» не відповідає дійсності
фото ілюстративне

Заяв про нібито «евакуацію з міста» немає ні на офіційній сторінці місцевої ОВА, ні на сторінках міськради

Російська пропаганда стверджує, що з Харкова нібито евакуюють держустанови, вивозять архіви та експонати. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

«Українська влада вивозить з Харкова архіви та експонати, до евакуації готуються державні установи міста. Це пов'язано із загрозою приходу в місто російських військ», – пишуть прокремлівські ресурси.

Однак заяв про нібито «евакуацію з міста» немає ні на офіційній сторінці місцевої ОВА, ні на сторінках міськради. Подібної інформації немає і в каналах комунікації вищого керівництва країни.

«До того ж, зараз Харкову не загрожує прихід окупаційних російських військ, адже Сили оборони України роблять усе можливе, щоб не дати ворогу жодного шансу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України. Пропагандисти поширюють новий фейк про нібито «евакуацію держслужбовців із Херсона».

Крім того, російські пропагандисти розповсюджують інформацію про те, що Україна нібито готується до здачі Харкова. Такі вкиди є фейковими.

Як повідомлялося, за даними української розвідки, пік російської антиукраїнської дезінформаційної кампанії «Майдан-3» міститиме маінпуляції, істерики і нагнітання ситуації стосовно мобілізації і рішень української влади.

Раніше російська пропаганда вигадала фейк про головнокомандувача Збройних сил України Сирського. Росіяни поширювали інформацію про те, що в генерала-полковника є «прийомний син в Австралії».

Теги: росія пропаганда евакуація росіяни Харків

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