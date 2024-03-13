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Найманець-вагнерівець: Російська пропаганда бреше

Катерина Іванова
glavcom.ua
Найманець-вагнерівець: Російська пропаганда бреше
Марат Габідуллін заявив, що він не може й пригадати, щоб на загін «Вагнера» хоч раз напав хтось із української сторони
фото: скріншот відео

«За 2 місяці перебування на лінії зіткнення я зрозумів, що картинка, яку малює російська пропаганда, не відповідає дійсності»

У 2015 році на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях наймані групи з російського боку постійно провокували та атакували українців. Про це повідомив Марат Габідуллін, колишній найманець приватної військової кампанії «Вагнера» в інтерв’ю журналістці Раміні Есхказай.

Марат Габідуллін розповів, що його перше відрядження до Луганської області було в 2015 році, коли активні бойові дії, за його словами, припинилися і діяли Мінські домовленості. Габідуллін у складі повністю сформованої команди «Вагнера» приїхав до Луганської області і «вже на місці отримав можливість познайомитися із ситуацією: що таке ЛНР».

«За два місяці перебування у мене сформувалося усвідомлення, що пропаганда бреше. Моє власне переконання та висновки наштовхували мене на те, що картинка, яку малює російська пропаганда не відповідає реальності», – заявив колишній найманець.

За його словами, коли їхня група певний час була на лінії зіткнення – велося спостереження на командному пункті. Габідуллін звернув увагу, що територія, на якій перебували українські сили, постійно була під обстрілом, нічим не спровокованим.

«Там (на українські стороні – ред.) постійно щось вибухало, горіло, а на нашій стороні все було тихо, снаряди не летіли. Я не бачив впливу з української сторони. Загони найманців постійно переходили цю лінію розмежування і робили нальоти, засади. Вони мучили оборону українських сил», – наголосив колишній найманець.

Марат Габідуллін додав, що він не може й пригадати, щоб на загін «Вагнера» хоч раз напав хтось із української сторони. Габідуллін пригадує, як постійно йому про це розповідали, але він сам цього жодного разу не спостерігав.

Стало відомо, що єдиним володарем ПВК «Вагнер» був російський диктатор Володимир Путін і саме від нього надходили всі вказівки. 

ПВК «Вагнер» з’явилася в результаті спільних зусиль корпорації Пригожина та міністерства оборони РФ. Міноборони країни-агресорки не тільки надавало територію, полігон, а й забезпечувало найманців зброєю, обмундируванням, технікою, боєприпасами.

Нагадаємо, Кремль розбудовує на півдні Росії нову структуру на основі колишніх найманців групи «Вагнера». Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що новий польовий командир групи «Вагнера» Антон «Лотос» Єлізаров оприлюднив свою першу відеозаяву після загибелі колишнього власника «Вагнера» Євгена Пригожина та колишнього польового командира Дмитра «Вагнера» Уткіна в авіакатастрофі у серпні 2023 року.

Читайте також: Хто вбив Пригожина і чи взагалі він мертвий: розвідка прокоментувала сенсаційну статтю WSJ
Теги: АТО «ЛНР» пропаганда ПВК Вагнера

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