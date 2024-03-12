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Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
Суд визнав росіянок винними та покарав за «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин»
фото ілюстративне

Дівчини вибачилися за свій вчинок та пояснили його бажанням «хайпонути»

Суд у російському Краснодарі призначив по 50 тис. руб (майже 21 тис. грн) штрафу 19-річній та 24-річній місцевим мешканкам, які на камеру поцілувалися у кафе. Про це повідомила об'єднана пресслужба судів регіону.

Дівчат покарали за те, що у лютому цього року вони розмістили у мережі «відеоролик із непристойною поведінкою у громадському місці крайового центру». Поліція встановила особи «учасниць скандального відеоролика» і суд визнав їх винними за ч.1 ст. 6.21 КпАП РФ (пропаганда нетрадиційних сексуальних відносин та (або) уподобань, зміни статі).

МВС регіону також опублікувало відео з вибачення учасниць ролика. «Вибачаюсь перед усіма, хто думає, що ми за ЛГБТ. Ми проти цієї теми», – заявила одна з них. Публікацію посту вона пояснювала бажанням «просто хайпанути, зібрати підписників».

Нагадаємо, Верховний суд Росії визнав екстремістською та заборонив організацію «Міжнародного громадського руху ЛГБТ». Хоча правозахисники стверджують, такого руху не існує. Суддя Верховного суду РФ Олег Нефьодов задовольнив позов Мін'юсту про заборону та визнання екстремістською організацією «Міжнародного громадського руху ЛГБТ». При цьому у своєму позові Мін’юст РФ не пояснював, що таке «рух ЛГБТ», хто ним керує і яка його структура.

Ще до прийняття цього рішення, наприкінці листопаду житель російського Снєжинська написав скаргу до поліції через блакитний прапор з веселкою на футбольному матчі команд дитячих садків, побачивши в ньому пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків серед дітей. 

А вже на початку лютого п'ять діб адміністративного арешту отримала мешканка Нижнього Новгорода. Причиною стали її сережки у вигляді жаб, які сидять на райдугах. 

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Теги: пропаганда поліція відео росія

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