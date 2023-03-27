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Ватутін та Кожедуб. Нардеп пояснив, що буде зі спірними постатями в межах деколонізації

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ватутін та Кожедуб. Нардеп пояснив, що буде зі спірними постатями в межах деколонізації
колаж: glavcom.ua

«Щонайменше кожна «спірна» постать буде підлягати широкому експертному та науковому обговоренню, в тому числі із представниками громадськості»

Для того, щоб позбавитися зайвого суб'єктивізму в питанні ліквідації «спірних» постатей, існує комісія, до якої можуть звертатися громадські діячі, політики та громадяни, щоб розтлумачити норму щодо того чи іншого діяча, чиїм ім’ям названий певний об’єкт міської топоніміки. Про це заявив один з авторів законопроєкту, «слуга народу» Віталій Безгін в інтерв'ю «Главкому». 

Нардеп Безгін навів у приклад постать генерала Ватутіна, який звільняв Київ від нацистських загарбників у роки Другої світової війни.

«З точки зору чинного законодавства, важко посперечатися, що Ватутін був причетний до визволення українських територій від нацистських загарбників. Відповідно він виноситься за дужки дії закону про декомунізацію. З іншого ж боку, якщо наша держава йде до того, аби визначити радянський період періодом радянської окупації», – зазначив Безгін.

Попри те, що генерал Ватутін звільняв Київ, він також воював проти УПА. На думку Віталія Безгіна, це причина, чому сумнівів в легітимності рішення Київської міськради стосовно знесення пам'ятника Ватутіну не має бути.

Під час прийняття закону була бурхлива дискусія з приводу Кожедуба (Іван Кожедуб – уродженець Сумської області, легендарний льотчик-винищувач часів Другої світової війни – «Главком»), причому на максимально деструктивних тонах. Безгін зазначив, що такі дискусії будуть і надалі.

«Наприклад, для мене якщо людина в радянські часи була членом КПРС, цього недостатньо, аби викреслювати її з історії. За тієї простої причини, що за радянських часів членами КПРС були мільйони людей, без цього ти не міг працювати на якійсь мало-мальській посаді», – розповів нардеп.

Саме тому нардепи врахували правки експертів і Мінкульту та передбачили експертну комісію. 

Нагадаємо, що закон про деколонізацію зобов'язує змінити усі топоніми радянського спадку чи спадку Російської імперії. Віталій Безгін пояснив, як закон працюватиме на практиці. 

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Теги: Віталій Безгін декомунізація

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