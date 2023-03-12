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Українські полярники дерусифікували вказівник біля станції «Академік Вернадський» (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українські полярники дерусифікували вказівник біля станції «Академік Вернадський» (фото)
На вказівнику зазначені переважно ті населені пункти, із яких родом українські полярники
фото: Національний антарктичний науковий центр

Вперше за 20 років на ньому з'явилися Маріуполь, Херсон і Буча

Українські полярники провели дерусифікацію дороговказу біля станції «Академік Вернадський», який показує відстань до різних міст. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

На вказівнику зазначені переважно ті населені пункти, із яких родом українські полярники або звідки приїздили колеги з інших країн.

«Оскільки вказівник прослужив понад 20 років, він неабияк потребував оновлення: як фізично, так і змістовно. Тому лікар Василь Матковський та механік Максим Білоус взялися до роботи», – розповіли полярники.

Зокрема, на вказівнику декомунізували Кіровоград на Кропивницький та дерусифікували транслітерацію Вінниці й Одеси.

Крім того, на ньому з’явилися нові символічні міста: Маріуполь, Херсон, Буча (вперше їх розмістили на вказівнику ще після звільнення Херсона в листопаді 2022 року), Коломия та Івано-Франківськ (рідні для Василя), Нью-Йорк, Оттава та столиці або знакові міста інших країн, які підтримують Україну.

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Українські полярники провели дерусифікацію вказівника біля станції «Академік Вернадський»
фото: Національний антарктичний науковий центр

Як розповів Василь Матковський, усе почалося з ідеї додати покажчик Маріуполя, щоб кожен відвідувач станції бачив: українці пам'ятають про місто. Потім було звільнено Херсон.

«Мабуть, не було за всю зимівлю дня більш святкового та радісного. Саме тоді ідея зробити та трохи переосмислити наш вказівник набула форми. Наступного дня ми вже припасовували свіжопофарбовану табличку з невеликою скибкою кавуна. І зрозуміли, що то лише початок», – поділився він.

Щоб утілити ініціативу, довелося багато попрацювати в столярній майстерні, а згодом і надворі. У результаті вказівник отримав новий вигляд та нові сенси. Матковський додав, що станція ще ніколи не чула стільки вигуків «Слава Україні!» з човнів і суден, які пропливали повз.

«Дякуємо нашим полярникам за таку неймовірну роботу і віримо, що на вказівнику неодмінно з’являться українські Ялта, Мелітополь, Донецьк, Луганськ та інші наші тимчасово окуповані міста», – заявили в центрі.

Нагадаємо, що українські полярники традиційно показали фото закоханих пінгвінів.

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Теги: декомунізація дерусифікація полярники

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