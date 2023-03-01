Два столичні музеї змінюють назви
Рішення ухвалено владою Києва і вже введено в дію
«Київський музей Пушкіна» називатиметься «Садиба на Кудрявці», а «Музейно-виставковий центр сучасного мистецтва» – «Музейно-виставковий центр». Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
«За зверненням громади Києва і керівника Музею історії міста Києва, філії цього закладу культури змінили свої назви. «Київський музей Пушкіна» відтепер називатиметься «Садиба на Кудрявці», а «Музейно-виставковий центр сучасного мистецтва» буде мати назву «Музейно-виставковий центр», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рішення прийнято владою Києва і введено в дію начальником КМВА Сергієм Попком.
Нагадаємо, що у Подільському районі вулиці Олексія Терьохіна повернуто історичну назву Троїцько-Кирилівська.
Нещодавно у столиці перейменували вулицю Брестську на честь Франциска Скорини.
Крім того, Київ перейменував проспект і площу Перемоги.
Також у Києві був демонтований пам’ятник генералу Миколі Ватутіну, розташованому у Маріїнському парку.
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