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Два столичні музеї змінюють назви

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Два столичні музеї змінюють назви
Київський музей Пушкіна тепер стане «Садибою на Кудрявці»
фото ілюстративне

Рішення ухвалено владою Києва і вже введено в дію 

«Київський музей Пушкіна» називатиметься «Садиба на Кудрявці», а «Музейно-виставковий центр сучасного мистецтва» – «Музейно-виставковий центр». Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«За зверненням громади Києва і керівника Музею історії міста Києва, філії цього закладу культури змінили свої назви. «Київський музей Пушкіна» відтепер називатиметься «Садиба на Кудрявці», а «Музейно-виставковий центр сучасного мистецтва» буде мати назву «Музейно-виставковий центр», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення прийнято владою Києва і введено в дію начальником КМВА Сергієм Попком.

Нагадаємо, що у Подільському районі вулиці Олексія Терьохіна повернуто історичну назву Троїцько-Кирилівська.

Нещодавно у столиці перейменували вулицю Брестську на честь Франциска Скорини.

Крім того, Київ перейменував проспект і площу Перемоги.

Також у Києві був демонтований пам’ятник генералу Миколі Ватутіну, розташованому у Маріїнському парку. 

Читайте також: Чому треба перейменувати Повітрофлотський проспект

 

Теги: декомунізація музей Київ

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