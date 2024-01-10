Законопроєкт про мобілізацію: як зміняться норми про повістки та відстрочки

Рада хоче збалансувати проєкт між мобілізаційними та примусовими нормами

Уже сьогодні, 10 січня, Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки може закінчити попередній розгляд законопроєкту про мобілізацію. Парламент хоче змінити норми про повістки через електронну пошту та відстрочку для деяких категорій населення. Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

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«Сьогодні ми ще не прийняли рішення в комітеті, в якому вигляді і яка доля буде цього законопроєкту. Я сподіваюся, що це буде все ж таки вирішено сьогодні. Зранку в нас була поки що нарада. Ми якраз проходилися по всім пунктам, які мають бути змінені. Точно там не має бути нічого антиконституційного», – сказав нардеп.

Чернєв сподівається, що парламентський комітет сьогодні дійде консенсусу і тоді документ може бути направлений на розгляд Ради з рекомендаціями від комітету. За словами нардепа, законопроєкт може бути ухвалений у першому читанні, а рекомендації і пропозиції мають бути прийняті до другого читання або інший варіант – повернення до уряду.

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«Але все ж таки все це вирішує зал. В будь-якому випадку він має бути винесений в зал і там має бути прийнято рішення щодо подальшої долі цього законопроєкту. Я сподіваюсь, що сьогодні комітет вже прийме рішення з рекомендаціями і пропозиціями до цього законопроекту», – додав він.

Чернєв зазначив, що у Раді хочуть «збалансувати проєкт між мобілізаційними та примусовими нормами».

«Ми почистили цей законопроект. Наприклад, повістки через електронну пошту не мають надсилатися. Це неможливо проконтролювати, це неможливо з'ясувати, чи отримала це людина... Або питання по вилученню відстрочки для інвалідів. Тут також були питання. Ми наполягаємо, щоб інвалідам першої, другої і третьої групи видавалася відстрочка або не підлягали мобілізації», – наголосив парламентар.

Він додав, що Комітет з нацбезпеки також пропонує уточнити умови відстрочки для студентів, зокрема, для інтернів.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один з них від Кабміну, а чотири – альтернативні.