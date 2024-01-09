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У Раді зареєстровано п'ять версій законопроєкту про мобілізацію – нардеп

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Раді зареєстровано п'ять версій законопроєкту про мобілізацію – нардеп
25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку
фото ілюстративне

Наразі триває закрите обговорення законопроєктів у спікера з фракціями

Станом на ранок 9 січня у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один з них від Кабміну, а чотири – альтернативні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Станом на ранок вже в Раді 5-ть версій законопроєкту про мобілізацію (урядовий і 4-и альтернативних). Сьогодні строк подачі альтернативних законопроектів закінчився, тому напевно це весь перелік. Плюс, згідно Регламенту, з сьогодні можна вже починати розглядати закон. Як мінімум на Комітеті», – йдеться в повідомленні.

У Раді зареєстровано п'ять версій законопроєкту про мобілізацію – нардеп фото 1

Наразі триває закрите обговорення у спікера з фракціями

«На 10:00 вже призначений Комітет з питань оборони де і буде прийнято рішення по законопроєкту. При тому, досі невідомо яке воно буде», – додав він.

Нагадаємо, голова комітету Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич розкрив деталі розгляду законопроєкту про мобілізацію.

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Теги: Кабмін депутат закон мобілізація Ярослав Железняк

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