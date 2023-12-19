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Жінок усе-таки мобілізують до армії? Нардепка зробила гучну заяву

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Жінок усе-таки мобілізують до армії? Нардепка зробила гучну заяву
Депутатка заявила, що українки мають отримати пояснення щодо того, як мобілізація виглядатиме на практиці
фото з відкритих джерел

«Будуть непопулярні рішення, і я до них готова»

В Україні можлива мобілізація жінок до армії, але ініціатива повинна надходити від Головнокомандувача ЗСУ або президента. Відповідну заяву зробила народна депутатка Інна Совсун в коментарі «Новини.live».

«Мала б бути заява – друзі, ми або програємо війну, або треба приймати складне рішення про мобілізацію жінок. Небезпечно, коли такі заяви виходять в незрозумілий спосіб, це тільки збурює суспільство», – заявила нардепка.  

Совсун додала, що заяви про жіночу мобілізацію у соціальних мережах – неправильний підхід до комунікації. Вона підкреслила, що тема сенсативна і простих рішень не буде.

«Будуть непопулярні рішення, і я до них готова. Я не заперечую категорично, що до мобілізації жінок ми можемо дійти. Якщо це треба для оборони, значить це треба для оборони. Якщо є обґрунтування, інструмент і механізми – треба говорити», – зазначила депутатка.  

Інна Совсун заявила, що має бути пояснення щодо того, як все виглядатиме на практиці – на яких посадах будуть жінки, чи є для них форма і забезпечення. Депутатка додала, що українки мають отримати відповідь на питання, чи мобілізуватимуть тих, у кого діти, чи закриють для них виїзд за кордон, чи зможуть їх «потягнути» ТЦК.

До слова, Центр дезінформації РНБО заявив, що інформація про мобілізацію українських жінок є російською пропагандою. Адже в Україні не мовиться про примусову мобілізацію жінок.

Нагадаємо,у законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію вказані зміни, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. Народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла, що в штурмовики та інші бойові професії жінки можуть піти виключно добровільно.

Раніше начальник служби зав’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що військовозобов'язаних жінок можуть мобілізувати до лав ЗСУ лише коли буде потреба. Фітьо додав, що жінки-медики завжди були військовозобов'язаними, тому для них нічого не змінилося. За його словами, майже всі жінки-медики мали свої військово-облікові документи.

Теги: жінка мобілізація Інна Совсун

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