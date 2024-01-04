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ЗСУ знищили командний пункт окупантів, Путін готується захищати Москву. Головне за 4 січня

glavcom.ua
ЗСУ знищили командний пункт окупантів, Путін готується захищати Москву. Головне за 4 січня
фото з відкритих джерел

Збройні сили України уразили командний пункт росіян у тимчасово окупованому Криму 

ЗСУ підтвердили знищення командного пункту окупантів поблизу Севастополя, Путін схвалив створення Сил безпеки уряду Москви, для нардепів запроваджено нові правила виїзду за кордон. «Главком» склав добірку новин 4 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

ЗСУ знищили командний пункт окупантів поблизу Севастополя

Після сьогоднішніх вибухів в Криму, Збройні сили України підтвердили знищення командного пункту росіян поблизу Севастополя. Зокрема, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу.

Путін готується до оборони Москви

Російський диктатор Володимир Путін після заколоту групи «Вагнера» у червні 2023 року намагається захистити Москву, створюючи нові військові структури. Диктатор схвалив створення Сил безпеки уряду Москви – нової організації з охорони столичної інфраструктури. Ця структура набула більш воєнізованого характеру, отримавши дозвіл на використання вогнепальної зброї. Ймовірно, було залучено кілька тисяч новобранців із запланованої чисельності 15 тис. людей.

Нардепам для виїзду за кордон тепер треба отримувати інструктаж від МЗС

З нового року для народних депутатів України запроваджено нові правила роботи за кордоном під час виїзду у відрядження. Відтепер заява народного обранця не може розглядатись, якщо перед відрядженням він не отримав від Міністерства закордонних справ «тези» для його офіційних заяв і коментарів на міжнародній арені.

Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію

Комітет Верховної Ради почав розгляд законопроєкта про мобілізацію. На засідання приїхали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оброни Рустем Умєров. Розглядом нового законопроєкту займається парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Зазначається, що обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міністерства оборони буде тривати декілька днів.

Міністр МВС назвав умову мобілізації правоохоронців

Правоохоронці будуть готові стати до зброї та мобілізуватись, якщо вимагатиме ситуація на фронті. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що сьогодні в поліції служать 98 тис. офіцерів й сержантів, які до початку повномасштабної війни були рівномірно розташовані по усій території країни. З початку війни відбулись тектонічні рухи щодо дислокації.

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Теги: Крим окупанти Валерій Залужний путін військові Ігор Клименко Рустем Умєров мобілізація

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ЗСУ знищили командний пункт окупантів, Путін готується захищати Москву. Головне за 4 січня
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