В Україні названо слово 2023 року

Термін перебував в центрі суспільної дискусії протягом усього року

«Мобілізація» стала словом року за версією словника сучасної української мови та сленгу «Мислово». Про це йдеться на сайті словника.

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Як пояснюють автори, цей термін перебував в центрі суспільної дискусії протягом усього року з піковим інтересом у грудні, коли уряд вніс до парламенту гучний законопроєкт про мобілізацію.

«Слово «мобілізація» потіснило іншого кандидата – «контрнаступ», – ідеться на сайті словника.

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Інші преденденти на слово року також пов'язані з війною. Укладачі словника виділили, зокрема, такі:

«ухилянт» – чоловік, який ухиляється від мобілізації. Ухилянтами також називають політичне керівництво країни, яке відмовляється брати на себе відповідальність за складні рішення та переводить стрілки на військових;

«яйця по 17 гривень» – як символ корупції у Міноборони України;

«блокада/деблокада» – у зв’язку з блокадою Росією українських морських портів та їх частковою деблокадою методом винищення Чорноморського флоту РФ; а також недружніми діями польських перевізників та фермерів, які також блокують кордон, завдаючи шкоди українській економіці;

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«позиційна війна» – термін набув популярності після публікації статті головнокомандувача Валерія Залужного про перехід війни на новий етап;

«дрон» –різке збільшення використання дронів, зокрема FPV та морських дронів, мало суттєвий вплив на перебіг бойових дій в цьому році.

«Єдиним словом з загальносвітового контексту в цьому списку став ШІ (штучний інтелект), хоча і його присутність пов’язана з інтеграцією ШІ у військові системи», – додали автори словника.

«Мислово» обирає слово року вдесяте. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість.

Попередні «слова року»:

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2021: вакцина;

2020: коронавірус;

2019: діджиталізація;

2018: томос;

2017: безвіз;

2016: корупція;

2015: блокада;

2014: кіборги;

2013: євромайдан.

Нагадаємо, Оксфордський університет назвав словом року сленгове rizz. Це сленгове слово вживають для означення чогось привабливого.

Нагадаємо, що 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту.