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Пластуни передали Залужному Вифлеємський вогонь миру (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Пластуни передали Залужному Вифлеємський вогонь миру (фото)
Пластуни передали Залужному Вифлеємський вогонь миру
фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ підписав скаутам прапор, футболку для благодійного аукціону

Представники скаутської організації «Пласт» передали головнокомандувачеві Збройних сил України Валерію Залужному Вифлеємський вогонь миру. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

В свою чергу, головнокомандувач ЗСУ підписав скаутам прапор, футболку для благодійного аукціону та вручив солодкі подарунки.

«Вифлеємський вогонь в цей час для Збройних сил – це майбутнє світло, яке буде називатися просто – Перемога», – нагослоив Залужний.

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фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», 11 грудня Вифлеємський вогонь миру прибув до України з Австрії.

Поширення Вифлеємського вогню – міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Так, австрійські скаути беруть Вифлеємський вогонь миру з Вифлеєму. Літаком доставляють до Відня. А звідти – передають іншим скаутським осередкам у різних країнах світу.
Теги: Валерій Залужний прапор перемога Генштаб

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