Пластуни передали Залужному Вифлеємський вогонь миру (фото)
Головнокомандувач ЗСУ підписав скаутам прапор, футболку для благодійного аукціону
Представники скаутської організації «Пласт» передали головнокомандувачеві Збройних сил України Валерію Залужному Вифлеємський вогонь миру. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.
В свою чергу, головнокомандувач ЗСУ підписав скаутам прапор, футболку для благодійного аукціону та вручив солодкі подарунки.
«Вифлеємський вогонь в цей час для Збройних сил – це майбутнє світло, яке буде називатися просто – Перемога», – нагослоив Залужний.
Нагадаємо, як повідомляв «Главком», 11 грудня Вифлеємський вогонь миру прибув до України з Австрії.
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