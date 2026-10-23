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«Росіяни, мабуть, регочуть до сліз». Ведучий Fox News засудив лестощі Віткоффа до Путіна

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Росіяни, мабуть, регочуть до сліз». Ведучий Fox News засудив лестощі Віткоффа до Путіна
Представник Трампа бачить можливість створити основу для тривалого миру, безпеки й добробуту майбутніх поколінь
фото: росЗМІ

Американський журналіст обурився характеристикою, яку спецпосланець Трампа дав російському лідеру під час зустрічі в Санкт-Петербурзі

Ведучий американського телеканалу Fox News Браян Кілмід різко розкритикував спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа за його висловлювання на адресу російського диктатора Володимира Путіна. Американський посадовець назвав очільника Кремля «гуманістом» і висловив йому свою повагу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Кілміда в соціальній мережі X.

Журналіст опублікував відео, у якому висловив обурення словами Віткоффа. На думку ведучого, подібні характеристики російського президента свідчать про наївність американського представника. «Росіяни, мабуть, просто животи понадривали від сміху», – заявив Кілмід, коментуючи висловлювання спецпосланця Трампа.

Ведучий Fox News наголосив, що називати Путіна гуманістом недоречно, зважаючи на його дії стосовно політичних опонентів і журналістів. Він також звернувся до глядачів із закликом утримуватися від подібних характеристик очільника Кремля.

«Такі слова лише виставляють вас наївним. Гуманіст? Цей чоловік убиває своїх опонентів, заарештовує журналістів... Пані та панове, усі, хто мене слухає: якщо ви побачите Владіміра Путіна, не називайте його гуманістом», – продовжив ведучий.

Приводом для критики стала заява Стіва Віткоффа під час його спілкування з Володимиром Путіним у російському Санкт-Петербурзі. Звертаючись до російського президента, спецпосланець Дональда Трампа згадав, що Путін неодноразово називав американського лідера гуманістом. Після цього Віткофф використав аналогічну характеристику стосовно самого очільника Кремля.

«Ви так багато говорите про мого президента, президента Трампа, називаючи його гуманістом, – сказав Віткофф Путіну. – Ви також гуманіст, пане, і я висловлюю вам свою повагу».

Саме ці слова викликали обурення Браяна Кілміда. Журналіст поставив під сумнів доречність подібних компліментів на адресу російського президента та наголосив, що така риторика виставляє американського спецпосланця наївним.

Кілмід також звернув увагу на переслідування політичних опонентів і журналістів у Росії. На його переконання, ці обставини суперечать характеристиці, яку Віткофф дав Путіну.

Водночас американський ведучий окремо наголосив на можливій реакції росіян на слова представника адміністрації Трампа. Саме з цього він розпочав свою критику, припустивши, що висловлювання Віткоффа могли викликати сміх у Росії.

Нагадаємо, 21 жовтня спеціальний представник президента США Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Американський посадовець привіз документи, у яких викладено підходи до завершення війни в Україні. Під час зустрічі він також заявив про прогрес у переговорах в Осло та висловив сподівання на відновлення тристороннього діалогу між Україною, США та Росією.

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Теги: Стів Віткофф путін США

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