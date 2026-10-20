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Трамп розлютив частину республіканців поступками Кремлю – Politico

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп розлютив частину республіканців поступками Кремлю – Politico
Трамп зіткнувся з опором у власній партії через допомогу Україні
фото: Politico

Республіканці пригрозили заблокувати ініціативи Білого дому через послаблення санкцій проти Росії та можливі обмеження допомоги Україні

У Конгресі США загострилося протистояння між президентом Дональдом Трампом та частиною його однопартійців через політику Вашингтона стосовно Росії. Республіканці, які підтримують Україну, виступили проти послаблення санкційного тиску на Москву та можливого обмеження військової допомоги Києву. Деякі законодавці навіть пригрозили заблокувати ініціативи адміністрації, якщо Білий дім продовжить зближення з Кремлем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За інформацією видання, прихильники України серед республіканців намагаються знайти способи вплинути на позицію американського президента та переконати його змінити політичний курс стосовно Москви.

Невдоволення законодавців викликали рішення адміністрації Трампа послабити санкційний тиск на Росію, домовленості про закупівлю російського дизельного пального та повідомлення про можливе скорочення військової підтримки України.

Зокрема, Білий дім оголосив про шестимісячне послаблення санкцій, пов'язаних із закупівлею російського дизеля. Крім того, Трамп тимчасово відмовився від запровадження нових обмежень проти Росії, передбачених законом, який нещодавно ухвалив Конгрес.

Такі кроки спричинили критику не лише з боку демократів, а й серед республіканців. Частина законодавців попередила, що подальші поступки Москві можуть ускладнити просування законодавчих ініціатив Білого дому.

Зокрема, конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що порядок денний адміністрації опиниться під загрозою, якщо вона продовжить ухвалювати рішення на користь Росії, а не України.

Його однопартієць Браян Фіцпатрік наголосив, що Сполучені Штати мають забезпечити Україну всім необхідним оборонним обладнанням. Він також виступив за посилення санкцій проти російського режиму замість їхнього пом'якшення.

Окреме занепокоєння американських законодавців викликали повідомлення про можливі обмеження роботи супутникових систем Starlink і Starshield, які використовують українські військові, зокрема для протидії російським безпілотникам.

Частина конгресменів зажадала розслідувати обставини можливого обмеження доступу України до супутникових сервісів. Законодавці побоюються, що такі рішення можуть послабити українську оборону на тлі російських повітряних атак.

Крім того, серед республіканців виникло занепокоєння через затримки з постачанням Україні ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot. Ці боєприпаси необхідні українським військовим для захисту від російських ракетних ударів.

Водночас Дональд Трамп пояснює свої рішення прагненням досягти мирної угоди між Україною та Росією. За словами американського президента, він намагається уникати кроків, які могли б відштовхнути Москву від переговорного процесу.

Однак частина його однопартійців дотримується протилежної позиції. Республіканці, які підтримують Україну, переконані, що послаблення тиску на Кремль лише зміцнює позиції Володимира Путіна та ускладнює перспективи завершення війни.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Трамп намагається стримати зростання цін на пальне у США завдяки домовленостям із російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними видання, після телефонної розмови з Путіним 9 жовтня президент США протягом кількох днів зробив низку кроків назустріч Москві. Одним із найпомітніших стало послаблення санкцій проти російського дизельного пального, яке мало збільшити його постачання на світовий ринок.

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Теги: Сенат США США Дональд Трамп Україна путін

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